Grey D xóa sạch Instagram, "lộ hint" làm nhạc: Tín hiệu comeback sau thời gian dài ở ẩn?

HHTO - Sau thời gian dài "ở ẩn", Grey D gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện trong phòng thu cùng một nam nghệ sĩ nổi tiếng, khiến người hâm mộ kỳ vọng về một màn kết hợp bùng nổ của cả hai.

Gần đây, Grey D khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi đăng tải đoạn story ghi lại cảnh làm việc trong phòng thu. Trong video, nam ca sĩ xuất hiện cùng một người bạn ngồi làm nhạc. Dù không lộ rõ mặt, khán giả nhanh chóng nhận ra nhân vật còn lại trong khung hình chính là NEGAV.

Grey D đăng tải khoảnh khắc ngồi sáng tác nhạc cùng cậu bạn thân.

Khoảnh khắc này lập tức gây chú ý, khơi dậy hàng loạt đồn đoán về khả năng hợp tác giữa hai nghệ sĩ, đặc biệt khi vòng Chung kết Anh Trai "Say Hi" đang "rục rịch" ghi hình. Người hâm mộ dự đoán rằng Grey D sẽ tiếp tục hỗ trợ NEGAV trong tiết mục solo tại sân khấu Anh Trai "Say Hi" 2025, hay đây có thể là màn tái hợp của bộ đôi trong một sản phẩm âm nhạc mới?

Khán giả mong chờ Grey D "giữ chuỗi" trở thành khách mời trong tiết mục của NEGAV.

Đáng chú ý hơn, sau thời gian gần như “mất tích” khỏi mạng xã hội, Grey D bất ngờ xóa sạch toàn bộ bài đăng trên Instagram cá nhân. Động thái khó đoán này lập tức làm dấy lên nghi vấn về một cú comeback được tính toán kỹ lưỡng, báo hiệu khả năng nam ca sĩ sắp tái xuất đường đua âm nhạc.

Việc “xóa trắng” trang cá nhân khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi: Liệu Grey D đang chuẩn bị trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới và là bước khởi động cho một dự án cá nhân.

Grey D sẵn sàng trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian "ngủ đông"?

Trước đó ở Anh Trai "Say Hi" mùa 1, Grey D từng xuất hiện để hỗ trợ NEGAV trong tiết mục Chàng Khờ Thủy Cung. Nam ca sĩ cũng là cái tên gây tiếc nuối khi không góp mặt ở Anh Trai "Say Hi" mùa 2 dù trước đó trong một buổi phỏng vấn, Grey D tiết lộ rằng nếu có cơ hội, anh rất muốn tham gia chương trình. NEGAV thậm chí từng úp mở rằng nếu Grey D tham gia mùa 2, chủ nhân Nếu Khi Ấy cũng sẽ cùng bạn thân chinh phục mùa giải.

Thế nhưng cuối cùng chỉ có NEGAV﻿ xuất hiện trên sân khấu, còn GreyD tiếp tục vắng bóng đầy bí ẩn. Nguồn: @negavcte

Chính vì vậy, khả năng cả hai tiếp tục “bắt tay” trong giai đoạn này càng khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng.

Grey D (tên thật Đoàn Thế Lân, sinh năm 2000) là một trong những gương mặt Gen Z nổi bật của V-Pop, sở hữu loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích như Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa, Lâu Phai, Trái Đất Ôm Mặt Trời,… và từng được vinh danh tại giải Làn Sóng Xanh. Tuy nhiên, ngay ở thời điểm sự nghiệp đang trên đà phát triển, nam ca sĩ lại bất ngờ “ở ẩn”, gần như đóng băng hoạt động trong suốt những năm gần đây.