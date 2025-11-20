Giữa nghi vấn OgeNus hẹn hò CiiN, phát ngôn của Trấn Thành được nhắc lại

HHTO - Một chia sẻ của Trấn Thành về OgeNus được cư dân mạng nhắc lại giữa lúc nghi vấn hẹn hò của nam rapper được quan tâm.

Trong những ngày qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước nghi vấn hẹn hò giữa rapper OgeNus và TikToker đình đám CiiN. Sự việc càng được quan tâm nhiều hơn sau khi xuất hiện những bài viết chia sẻ quan điểm từ phía gia đình hai nghệ sĩ trẻ. Đặc biệt, một đoạn chia sẻ cũ của Trấn Thành về OgeNus cũng bất ngờ được đề cập.

Chia sẻ của Trấn Thành về OgeNus trong Siêu Thực Thành. Nguồn: Trấn Thành Town

Cụ thể, cư dân mạng lật lại khoảnh khắc đáng nhớ trong tập 12 của Siêu Thực Thành mùa 2, trong đó Trấn Thành dẫn Nicky, Captain Boy và OgeNus đi ăn. Trong lúc đang ăn uống, Trấn Thành chủ động gợi mở câu chuyện để các khách mời chia sẻ. Nam MC nói với OgeNus rằng "Em là 'mama boy' đấy. Bây giờ đã tách mẹ ra chưa?".

OgeNus cười và đáp "Tách rồi anh ạ", nhưng vẫn bị đàn anh trêu rằng không được đi hẹn hò bạn gái mà có mẹ ngồi cạnh bên. Lúc này Nicky ngồi cạnh còn chọc ghẹo rằng chuyện này có thể xảy ra, khiến OgeNus chỉ biết cười.

OgeNus được Trấn Thành nhận xét là "mama boy" (Con trai của mẹ).

Màn tương tác qua lại tưởng chừng chỉ là "quăng miếng" thú vị giờ đây trở thành chủ đề bàn tán, nhất là sau khi chuyện hẹn hò của OgeNus nổ ra và mẹ của anh có đăng bài viết "ẩn ý" (đã xóa). Cư dân mạng tỏ ra bất ngờ trước sự tinh ý của Trấn Thành, khi anh thường xuyên quan sát các đồng nghiệp, đàn em thân thiết và đưa ra nhận xét, lời khuyên nếu cần. Không cần đến Siêu Thực Thành, điều này đã xảy ra trong Anh Trai "Say Hi" và Em Xinh "Say Hi".

Thực chất trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Trấn Thành đã khuyên OgeNus phải mở lòng hơn với anh em, làm nhạc chạm đến khán giả thay vì cố gắng sản xuất như một "cỗ máy".

Cư dân mạng nhận xét Trấn Thành.

Mặt khác, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự lo lắng cho OgeNus, cho rằng nam rapper đang ở trong thế khó giữa một bên là gia đình, một bên là chuyện tình cảm cá nhân. Nhất là trong giai đoạn hiện tại, OgeNus cần sự tập trung tuyệt đối cho Anh Trai "Say Hi" mùa 2 vốn đang bước vào giai đoạn nước rút, chỉ còn vài tập nữa là đến Chung kết.