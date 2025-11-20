Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Giữa nghi vấn OgeNus hẹn hò CiiN, phát ngôn của Trấn Thành được nhắc lại

Thiện Dư

HHTO - Một chia sẻ của Trấn Thành về OgeNus được cư dân mạng nhắc lại giữa lúc nghi vấn hẹn hò của nam rapper được quan tâm.

Trong những ngày qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước nghi vấn hẹn hò giữa rapper OgeNus và TikToker đình đám CiiN. Sự việc càng được quan tâm nhiều hơn sau khi xuất hiện những bài viết chia sẻ quan điểm từ phía gia đình hai nghệ sĩ trẻ. Đặc biệt, một đoạn chia sẻ cũ của Trấn Thành về OgeNus cũng bất ngờ được đề cập.

Chia sẻ của Trấn Thành về OgeNus trong Siêu Thực Thành. Nguồn: Trấn Thành Town

Cụ thể, cư dân mạng lật lại khoảnh khắc đáng nhớ trong tập 12 của Siêu Thực Thành mùa 2, trong đó Trấn Thành dẫn Nicky, Captain Boy và OgeNus đi ăn. Trong lúc đang ăn uống, Trấn Thành chủ động gợi mở câu chuyện để các khách mời chia sẻ. Nam MC nói với OgeNus rằng "Em là 'mama boy' đấy. Bây giờ đã tách mẹ ra chưa?".

OgeNus cười và đáp "Tách rồi anh ạ", nhưng vẫn bị đàn anh trêu rằng không được đi hẹn hò bạn gái mà có mẹ ngồi cạnh bên. Lúc này Nicky ngồi cạnh còn chọc ghẹo rằng chuyện này có thể xảy ra, khiến OgeNus chỉ biết cười.

3.jpg
2.jpg
OgeNus được Trấn Thành nhận xét là "mama boy" (Con trai của mẹ).

Màn tương tác qua lại tưởng chừng chỉ là "quăng miếng" thú vị giờ đây trở thành chủ đề bàn tán, nhất là sau khi chuyện hẹn hò của OgeNus nổ ra và mẹ của anh có đăng bài viết "ẩn ý" (đã xóa). Cư dân mạng tỏ ra bất ngờ trước sự tinh ý của Trấn Thành, khi anh thường xuyên quan sát các đồng nghiệp, đàn em thân thiết và đưa ra nhận xét, lời khuyên nếu cần. Không cần đến Siêu Thực Thành, điều này đã xảy ra trong Anh Trai "Say Hi"Em Xinh "Say Hi".

Thực chất trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Trấn Thành đã khuyên OgeNus phải mở lòng hơn với anh em, làm nhạc chạm đến khán giả thay vì cố gắng sản xuất như một "cỗ máy".

cmt.jpg
Cư dân mạng nhận xét Trấn Thành.

Mặt khác, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự lo lắng cho OgeNus, cho rằng nam rapper đang ở trong thế khó giữa một bên là gia đình, một bên là chuyện tình cảm cá nhân. Nhất là trong giai đoạn hiện tại, OgeNus cần sự tập trung tuyệt đối cho Anh Trai "Say Hi" mùa 2 vốn đang bước vào giai đoạn nước rút, chỉ còn vài tập nữa là đến Chung kết.

583215757-1490228169769574-1902071580483069733-n.jpg
banner.jpg
Thiện Dư
#Trấn Thành #OgeNus #CiiN #Anh Trai "Say Hi" #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Siêu Thực Thành #Siêu Thực Thành mùa 2

Xem thêm

Cùng chuyên mục