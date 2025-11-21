Nhà Chín Muồi khởi công cây cầu tặng bà con miền Tây, Bát Con được dịp "sĩ"

HHTO - Ngày 20/11, cây cầu đầu tiên trong dự án ba cây cầu do nhà Chín Muồi (ATVNCG) tài trợ cho bà con miền Tây đã chính thức được khởi công. Thông tin này ngay lập tức khiến cộng đồng Bát Con được dịp "sĩ tận trời".

Vào ngày 20/11, cây cầu do nhà Chín Muồi (ATVNCG) tài trợ cho bà con xã Khánh Hưng (Cà Mau) đã chính thức được khởi công. Đây là một trong ba cây cầu mà nhóm dự kiến xây tặng người dân miền Tây, cũng là một cách để lưu lại dấu ấn "mùa Hè 2024" đầy kỷ niệm.

Toàn bộ kinh phí đến từ tiền bán merchandise và vé fan meeting vào tháng 12/2024, thay vì đầu tư sản xuất MV Lockdown. Như Neko Lê chia sẻ: "Thay vì làm MV thì 9M dùng toàn bộ tiền bán merch và tiền bán vé fmt xây 3 cây cầu ở miền Tây".

BB Trần cũng gửi lời tri ân: "Cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ nhà Chín Muồi, để có thể thực hiện được những dự án ý nghĩa thế này". Tại lễ khởi công, mẹ của "anh tài" Neko Lê đã đại diện nhóm nghệ sĩ tham gia cùng người dân địa phương.

Lễ khởi công cầu Chín Muồi diễn ra với sự góp mặt của mẹ "anh tài" Neko Lê và lãnh đạo, người dân địa phương. Nguồn: Fanpage Chín Muồi.

Thông tin này ngay lập tức khiến cộng đồng Bát Con (tên gọi các fan của Chín Muồi) vừa bất ngờ, vừa tự hào. Nhiều người nói vui rằng mình được dịp "sĩ" vì đã yêu thương đúng người khi khoản tiền ủng hộ qua merch và vé bỗng trở thành một phần của dự án nhân văn. Dưới bài đăng, Bát Con để lại nhiều bình luận mong nhóm tiếp tục duy trì những hoạt động ý nghĩa: "Bán khăn, bán áo, bán mũ, bán ô gì cũng được, em tình nguyện góp tiền mua merch gây quỹ xây cầu tiếp ạ" - một ý kiến nói lên "tiếng lòng" của nhiều người hâm mộ Chín Muồi.

Trước đó, nhà Chín Muồi từng vướng tranh cãi khi mở bán khăn bandana phiên bản giới hạn có chữ ký của tám thành viên - vốn là quà độc quyền dành cho khán giả sở hữu vé hạng "Gần Hơn" (4 triệu đồng) tại fan meeting 17/12/2024.

Nhiều người mua vé đã bày tỏ sự không hài lòng khi món quà độc quyền bất ngờ được mở bán rộng rãi. Ngay sau đó, fanpage chính thức của Chín Muồi thông báo dừng bán khăn vô thời hạn và gửi lời xin lỗi, tôn trọng mong muốn của người hâm mộ.

Dù vậy, sau khi dự án xây cầu được khởi công, một bộ phận fan đề xuất phương án "giải cứu" hàng tồn bằng cách bán số khăn còn lại để tiếp tục gây quỹ từ thiện, hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng của bão lũ. Tuy nhiên, một nhóm khán giả khác cho rằng không nên khơi lại lùm xùm cũ bởi điều này từng gây ảnh hưởng đến các nghệ sĩ. Cuối cùng, đa số các Bát Con chọn "thắp nến" chờ những dự án tiếp theo mà không gây thêm áp lực cho thần tượng.

Nhà Chín Muồi gồm tám "anh tài": S.T Sơn Thạch, Neko Lê, Tăng Phúc, BB Trần, Liên Bỉnh Phát, Thiên Minh, Kay Trần và Bùi Công Nam kết hợp trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Với những màn trình diễn ấn tượng trong chương trình, nhà Chín Muồi đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả, đặc biệt tiết mục Mưa Trên Phố Huế đã từng tạo cơn sốt trên mạng xã hội, tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ thêm yêu các nét đẹp văn hóa, truyền thống.

Sự gắn kết của 8 thành viên là điều người hâm mộ trân quý. Nguồn: Fanpage Chín Muồi.

Dù chương trình và chuỗi concert tám đêm đã khép lại, nhà Chín Muồi vẫn duy trì tình bạn đẹp. Các thành viên luôn ủng hộ nhau từ công việc đến đời sống, khiến người hâm mộ thêm yêu, thêm tin và thêm trân trọng.