Diễn viên Đình Khang, Bảo Định kêu gọi hỗ trợ gia đình bị kẹt trong vùng ngập sâu

HHTO - Giữa đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung, diễn viên Đình Khang (phim Mưa Đỏ) và Bảo Định (phim Tử Chiến Trên Không) phải kêu gọi hỗ trợ khi gia đình bị mắc kẹt trong vùng ngập sâu ở Gia Lai, Khánh Hòa.

Diễn viên trẻ Đình Khang chia sẻ cha mẹ anh mắc kẹt trong vùng lũ tại quê nhà Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai). Từ rạng sáng 19/11, nam diễn viên không thể liên lạc được với gia đình. Anh đã dự định bay về ngay trong ngày, nhưng toàn bộ tuyến đường từ sân bay về nhà đều bị chia cắt. Chiều cùng ngày, Đình Khang vẫn xuất hiện tại buổi công chiếu phim Cưới Vợ Cho Cha. Dù gia đình đang gặp khó khăn, nam diễn viên cố gắng giữ sự bình tĩnh, kìm nén cảm xúc, tránh không để ảnh hưởng đến không khí chung.

Đình Khang khiến nhiều người lo lắng khi liên tục cầu cứu, cho biết bố mẹ đang nằm trong vùng bị ngập lụt. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên sinh năm 2000 liên tục cập nhật tình hình và tìm kiếm sự trợ giúp. Anh đăng tải hình ảnh cho thấy căn nhà của gia đình đã bị nước lũ dâng lên gần tới nóc nhà. Chia sẻ của anh khiến đồng nghiệp và khán giả không khỏi lo lắng. Không chỉ riêng gia đình Đình Khang, nhiều hộ dân quanh khu vực cũng đang chìm trong biển nước.

Sau những lời kêu gọi, Đình Khang đã cập nhật thông tin mới nhất cho biết gia đình anh đã nhận được sự hỗ trợ ban đầu. "Tình hình mưa vẫn liên tục không ngừng ạ... Ba mẹ em mới được cứu hộ đến để gửi áo phao rồi ạ cũng nhẹ nhõm được một ít. Dạ em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ", nam diễn viên chia sẻ. Hiện anh đang tìm chuyến bay sớm nhất để trở về quê. Dưới các bài đăng, nhiều nghệ sĩ cũng như khán giả đã để lại lời động viên, mong gia đình anh bình an.

Nam diễn viên cho biết bố mẹ đã được gửi áo phao từ đội cứu hộ, nước cũng đã rút dần.

Steven Nguyễn và các diễn viên Mưa Đỏ﻿ đã kêu gọi mọi người giúp đỡ gia đình người em.

Không chỉ Đình Khang, diễn viên Bảo Định của Tử Chiến Trên Không cũng phải lên mạng cầu cứu khi mất liên lạc với gia đình, có thể do mất sóng hoặc mất điện: "Có anh chị em nào đang ở Diên Khánh, Xã Diên Lạc. Biết được thông tin đội nhóm cứu hộ. Cho em xin thông tin với. Em mất liên lạc với mẹ và em gái. Tin nhắn cuối cùng là em báo nhà bị ngập hết. Không rõ tình trạng mọi người".

Anh cho biết đang tìm cách cùng lực lượng cứu hộ trở về nhà, mong sớm biết tình hình gia đình. Trên trang cá nhân của Bảo Định, nhiều người chia sẻ cách liên hệ với lực lượng cứu hộ. Anh mong những thông tin này sẽ hữu ích với mọi người.