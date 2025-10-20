Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Trong khi cõi mạng vẫn còn bàn tán xôn xao những chuyện bên lề về 'đám cưới thế kỷ' của Hoàng Tử Thao thì điều mà khán giả quan tâm nhất hiện nay là bộ phim 'Gorgeous Life' bao giờ ra mắt?

Được mệnh danh là cặp đôi 'Chủ tịch và nàng thơ của C-biz', Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã đăng ký kết hôn vào ngày 2/12/2024 trước khi tiến tới hôn lễ vào ngày 16/10/2025, được ví là "đám cưới cổ tích giữa đời thực" tại Tam Á, đảo Hải Nam, với chủ đề “Ngôi sao đại dương”.

Khác với nhiều đám cưới đình đám của giới nghệ sĩ, hôn lễ của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được tổ chức khá kín đáo, chỉ mời những người bạn thân thiết, cũng như gia đình hai bên và đặc biệt được livestream để người hâm mộ có thể chứng kiến. Điều này tạo nên một không khí ấm cúng và thân mật, giúp cặp đôi có thể tận hưởng trọn vẹn ngày vui của mình. Ban đầu, Hoàng Tử Thao dự định dành 3 bàn cho người hâm mộ, nhưng cuối cùng anh đã chọn hình thức livestream để chia sẻ niềm vui với người hâm mộ. Chú rể sẽ cầm điện thoại di động, còn cô dâu sẽ đeo camera mini, cho phép người hâm mộ có thể trao đổi góc nhìn trực tuyến. Toàn bộ lợi nhuận từ buổi phát sóng trực tiếp sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện liên quan đến trẻ em ung thư. Chính điều này đã đập tan tin đồn từ những kẻ đầu cơ trước khi đám cưới diễn ra, là vé đám cưới của Hoàng Tử Thao được bán với giá lên tới 800 - 4.500 Nhân dân tệ (khoảng gần 3 triệu đồng đến 17 triệu đồng).

Trong khi đó, phần đông người hâm mộ lại quan tâm đến bộ phim Gorgeous Life của Hoàng Tử Thao và Trương Vũ Kỳ bao giờ ra mắt? Bởi đây đánh dấu lần trở lại màn ảnh nhỏ của anh kể từ năm 2023 với My Precious đóng cùng Vương Hạc Nhuận.

Phim kể về Du Meng (Trương Vũ Kỳ) - Tổng biên tập của nhà xuất bản tạp chí "Gorgeous", nổi tiếng là người kiên định và quyết đoán. Vốn là một người nghiện công việc thực thụ, Du Meng cho rằng, không có gì mình không thể xử lý. Nhờ thành tích và kết quả công việc xuất sắc, cô nhanh chóng thăng tiến từ một biên tập viên thực tập vô danh lên vị trí biên tập viên chính. Dưới sự dẫn dắt của cô, "Gorgeous" liên tục đưa ra những chủ đề sâu sắc, đề cập đến các vấn đề xã hội, tạo ra sức ảnh hưởng rộng rãi và vươn lên trở thành người dẫn đầu trong ngành. Tuy nhiên, khác với sự nghiệp, chuyện tình cảm của Du Meng không mấy suôn sẻ. Cuộc sống bận rộn với công việc dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ. Và đúng lúc cô sắp chấp nhận Li Xun (có khả năng là Hoàng Tử Thao), một nghệ sĩ trẻ thuộc công ty quản lý đang theo đuổi mình, anh gặp tai nạn và không còn ai biết tung tích. Không lâu sau, một nhân vật huyền thoại nổi tiếng trong ngành đã gia nhập công ty đối thủ "Attitude", tạo ra áp lực rất lớn cho cô. Liệu Du Meng có thể giải quyết được khủng hoảng trong cuộc đời mình và trở thành người chiến thắng cuối cùng?
Linh Vân
