'Gorgeous Life' của Hoàng Tử Thao

SVO - Trong khi cõi mạng vẫn còn bàn tán xôn xao những chuyện bên lề về 'đám cưới thế kỷ' của Hoàng Tử Thao thì điều mà khán giả quan tâm nhất hiện nay là bộ phim 'Gorgeous Life' bao giờ ra mắt?

Được mệnh danh là cặp đôi 'Chủ tịch và nàng thơ của C-biz', Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã đăng ký kết hôn vào ngày 2/12/2024 trước khi tiến tới hôn lễ vào ngày 16/10/2025, được ví là "đám cưới cổ tích giữa đời thực" tại Tam Á, đảo Hải Nam, với chủ đề “Ngôi sao đại dương”.

Khác với nhiều đám cưới đình đám của giới nghệ sĩ, hôn lễ của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được tổ chức khá kín đáo, chỉ mời những người bạn thân thiết, cũng như gia đình hai bên và đặc biệt được livestream để người hâm mộ có thể chứng kiến. Điều này tạo nên một không khí ấm cúng và thân mật, giúp cặp đôi có thể tận hưởng trọn vẹn ngày vui của mình. Ban đầu, Hoàng Tử Thao dự định dành 3 bàn cho người hâm mộ, nhưng cuối cùng anh đã chọn hình thức livestream để chia sẻ niềm vui với người hâm mộ. Chú rể sẽ cầm điện thoại di động, còn cô dâu sẽ đeo camera mini, cho phép người hâm mộ có thể trao đổi góc nhìn trực tuyến. Toàn bộ lợi nhuận từ buổi phát sóng trực tiếp sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện liên quan đến trẻ em ung thư. Chính điều này đã đập tan tin đồn từ những kẻ đầu cơ trước khi đám cưới diễn ra, là vé đám cưới của Hoàng Tử Thao được bán với giá lên tới 800 - 4.500 Nhân dân tệ (khoảng gần 3 triệu đồng đến 17 triệu đồng).

Trong khi đó, phần đông người hâm mộ lại quan tâm đến bộ phim Gorgeous Life của Hoàng Tử Thao và Trương Vũ Kỳ bao giờ ra mắt? Bởi đây đánh dấu lần trở lại màn ảnh nhỏ của anh kể từ năm 2023 với My Precious đóng cùng Vương Hạc Nhuận.