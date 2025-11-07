Gói thù lao lớn nhất lịch sử: Tỷ phú Elon Musk nhận được gói thù lao một nghìn tỷ USD từ Tesla

TPO - Tỷ phú Elon Musk đã nhận được được gói thù lao lớn nhất trong lịch sử - lên tới gần 1.000.000.000.000 USD, tức một nghìn tỷ đô la Mỹ - bằng cách thách thức các cổ đông Tesla sa thải ông hoặc bỏ phiếu để tăng lương cho ông.

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Reuters)

Gói thù lao hấp dẫn, được các cổ đông Tesla thông qua với số phiếu áp đảo vào ngày 6/11, sẽ đưa ông Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới. Hơn 75% cổ đông đã bỏ phiếu thuận, mặc dù có một số ý kiến ​​dè dặt. Với gói này, ông Musk sẽ sở hữu hơn 25% cổ phần của Tesla, được chia thành 12 đợt, miễn là ông đạt được một số KPI.

Phát biểu trước khi được tăng lương, tỷ phú Musk cho biết ông cần được sở hữu đủ cổ phần tại Tesla - công ty xe điện (EV) do chính ông sáng lập - để duy trì vị trí lãnh đạo. Hiện ông sở hữu khoảng 500 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 15% cổ phần.

Các cổ đông tin rằng chỉ một gói thù lao lên đến hàng nghìn tỷ đô la mới đủ sức khiến ông Musk hứng thú để tiếp tục đạt được "những điều bất khả thi" tại Tesla, công ty được coi là sáng tạo nhất nước Mỹ.

Mục tiêu lớn nhất là Tesla phải đạt mức vốn hóa thị trường 8,5 nghìn tỷ USD trong vòng 10 năm. Định giá thị trường hiện tại của công ty là khoảng 1,45 nghìn USD - cao hơn cả hai nhà sản xuất ô tô hàng đầu khác của Mỹ là GM và Ford cộng lại.

Các mục tiêu khác mà ông phải đạt được là tăng lợi nhuận của Tesla lên gấp 24 lần, đạt 400 tỷ USD và bán được 20 triệu xe điện, 10 triệu lượt đăng ký dịch vụ xe tự lái và một triệu robot hình người Optimus. Ngoài ra, phải có ít nhất một triệu xe taxi robot được đưa vào hoạt động thương mại.

Khi đạt được mục tiêu, cổ phần của ông Musk tại Tesla sẽ tăng lên. Tuy nhiên, điều này đi kèm với những hạn chế. Ông không được phép bán cổ phần trong tối đa 10 năm và cũng sẽ không được nhận lương hay thưởng.

Đến thời điểm hiện tại, ông Musk đã bán được 8 triệu xe điện. Theo thỏa thuận, ông sẽ không bị phạt nếu có chiến tranh, đại dịch hoặc sự thay đổi luật pháp và quy định ngăn cản ông đạt được mục tiêu trên.

Lợi nhuận và doanh số của Tesla đã lao dốc trong năm qua sau khi ông Musk đảm nhiệm vai trò gây tranh cãi tại Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Liên minh chính trị của ông với ông Trump đã làm tổn hại đến doanh số của Tesla. Công ty vẫn tiếp tục thống trị thị trường xe điện tại Mỹ nhưng lại mất uy tín với phe tự do và Dân chủ.

Giống như các công ty Mỹ khác, công ty của ông cũng bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Tổng thống Trump, tác động đến đầu vào của các nhà sản xuất ô tô. Ngoài ra, công ty còn bị ảnh hưởng bởi quyết định chấm dứt trợ cấp cho xe điện của ông Trump.

Trên toàn cầu, gã khổng lồ xe điện Trung Quốc BYD dẫn đầu về tổng doanh thu và tổng doanh số bán xe điện vào năm 2025, bao gồm cả xe hybrid. Nhưng Tesla được cho là vẫn giữ được lợi thế về lợi nhuận.

Hồi tháng 9, khi thảo luận về triển vọng của công ty, ông Musk đã kêu gọi các cổ đông chấp thuận yêu cầu mua thêm cổ phiếu Tesla của ông, nói rằng ông muốn có đủ quyền kiểm soát biểu quyết "để tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ, nhưng không quá nhiều đến mức họ không thể sa thải tôi nếu tôi phát điên".

Quỹ đầu tư quốc gia trị giá 2 nghìn tỷ USD của Na Uy - một trong những cổ đông lớn nhất của Tesla - cho biết họ không ủng hộ gói thù lao cho ông Musk, viện dẫn những lo ngại về "tổng giá trị gói thù lao và việc thiếu biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với nhân sự chủ chốt".

Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ hơn, bao gồm Ron Baron và Cathy Wood của Ark Invest, lại bày tỏ sự ủng hộ. Baron viết trên mạng xã hội X. "Nếu không có động lực không ngừng nghỉ và các tiêu chuẩn không khoan nhượng của ông Musk, sẽ không có Tesla."

Chủ tịch hội đồng quản trị Tesla, Robyn Denholm, cũng đã ủng hộ yêu cầu của ông Musk, cảnh báo các cổ đông của công ty trong một bức thư rằng họ có thể mất ông Musk vào các hoạt động kinh doanh khác của ông.

"Nếu chúng ta không tạo ra một môi trường thúc đẩy Elon Musk đạt được những điều tuyệt vời thông qua một kế hoạch trả lương công bằng theo hiệu suất, chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ ông ấy từ bỏ vị trí điều hành, và Tesla có thể mất đi tài năng, tầm nhìn của ông ấy, những yếu tố thiết yếu để mang lại lợi nhuận vượt trội cho cổ đông", bà Denholm nói.