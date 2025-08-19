Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải vô địch nữ Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam vs tuyển nữ Thái Lan (16h30 ngày 19/8): Sửa lại thước ngắm

Đặng Lai
Tiểu Phùng
TPO - Phung phí cơ hội là nỗi lo lớn nhất của ĐT nữ Việt Nam. Liệu trong trận gặp Thái Lan, điểm yếu này có được cải thiện?

z6914145887267-10a117a84fb4e7533f109e9134581d90-1755351244-221-width2560height1706.jpg
Việt Nam vẫn chưa làm tốt các tình huống cuối cùng

Trước khi bước vào trận tranh hạng 3, cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều đối diện với cảm giác thất vọng. Đội tuyển nữ Thái Lan được đánh giá có thể áp đảo Myanmar nhưng cuối cùng, họ lại bị đối thủ áp đảo. Thái Lan chỉ có thể ghi bàn nhờ đối phương tự sút bóng về lưới nhà, trong khi họ đã nhận 2 bàn thua để ra về với thất bại 1-2.

Với tuyển nữ Việt Nam, thất bại cũng rất đáng tiếc khi đội nắm lợi thế sân nhà, có thể tạo ra hàng loạt cơ hội song lại phung phí một cách đáng tiếc khi gặp Australia. Huỳnh Như dứt điểm quá hiền trong 2 pha bóng đối mặt, Thanh Nhã sút lên trời từ khoảng cách gần. Phải đến phút 87, đội mới ghi được bàn thắng đầu tiên nhưng như vậy là không đủ để Việt Nam giành được ít nhất một kết quả hòa.

Nếu cải thiện khâu dứt điểm, Việt Nam mới có thể an tâm vào một thắng lợi. Ngay cả trước Thái Lan ở vòng bảng cũng là kịch bản tương tự. Dù thắng nhưng HLV Mai Đức Chung phải thừa nhận rằng đội chưa tận dụng tốt các tình huống ngon ăn.

Trước trận đấu, tờ Siamsport cũng thừa nhận sự vượt trội của Việt Nam. Trong lần hiếm hoi, ấn phẩm Thái Lan tự nhận kết quả thua nghiêng về đội nhà. Siamsport viết: “Tại trận tranh hạng ba, Việt Nam có lợi thế với tư cách chủ nhà và kết quả đối đầu gần nhất là chiến thắng sít sao ở vòng bảng. Đây là sẽ là một trận chiến danh dự cho cả hai đội. Các cô gái Thái Lan chắc chắn sẽ không bỏ cuộc song cuối cùng, Việt Nam vẫn sẽ giành vị trí thứ ba". Nhưng như đã nói, nếu tận dụng tốt các cơ hội thì khả năng này mới có thể xảy ra.

Đặng Lai
Tiểu Phùng
#ASEAN Cup #ASEAN Cup 2025 #vô địch Đông Nam Á #Nữ Thái Lan #Nữ Việt Nam #bóng đá nữ #Huỳnh Như #Trực tiếp Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan #Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan

