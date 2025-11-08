“Giai điệu Tự hào”: Đêm nhạc tôn vinh hành trình 70 năm rực rỡ của Trường Đại học Ngoại ngữ

SVO - Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) là đơn vị đào tạo và nghiên cứu uy tín về ngôn ngữ và quốc tế học. Với triết lý “Creating Opportunities Together – Cùng nhau kiến tạo cơ hội”, ULIS không ngừng đổi mới để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Tinh thần năng động, sáng tạo, trung thực và trách nhiệm luôn là nền tảng trong mọi hoạt động của nhà trường.

Tối ngày 7/11/2025, tại Quảng trường A1 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đêm nhạc hội ULIS 70 năm “Giai điệu Tự hào” đã diễn ra trong không khí hùng tráng và sôi nổi. Chương trình là một dấu ấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Trường (1955–2025).

Sự kiện vinh dự đón tiếp sự hiện diện của Tập thể lãnh đạo trường, đại diện các đối tác, lãnh đạo các đơn vị, cùng đông đảo thầy cô, học sinh sinh viên ULIS các thế hệ. Đặc biệt, chương trình còn hân hoan chào đón nam ca nhạc sĩ Rhymastic, đại diện Học viện Cảnh sát Nhân dân và Trường Sĩ quan Chính trị, góp phần tạo nên bầu không khí giao lưu, gắn kết và lan tỏa tinh thần tự hào, hữu nghị giữa các đơn vị.

Phát biểu khai mạc chương trình, TS. Nguyễn Xuân Long – Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt tới toàn thể đại biểu, cán bộ, học sinh, sinh viên, cựu người học và khách mời. Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long xúc động chia sẻ cảm xúc khi Nhà trường tổ chức Đại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất – một dấu mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của ULIS.

TS. Nguyễn Xuân Long chia sẻ cách đây một năm – ngày 08/11/2024, tại quảng trường A1, nhà trường đã khánh thành biểu tượng “ULIS” cùng chiếc đồng hồ đếm ngược 365 ngày hướng tới đại lễ 70 năm. Một năm trôi qua nhanh chóng, và trong quãng thời gian ấy, toàn thể cán bộ và người học ULIS đã nỗ lực không ngừng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, hợp tác phát triển quốc tế và gặt hái được nhiều kết quả đáng tự hào.

Khép lại phần phát biểu, Hiệu trưởng nhấn mạnh rằng trong chuỗi hoạt động hướng tới Đại lễ, đêm nhạc “Giai điệu tự hào” là một điểm nhấn đầy ý nghĩa, không chỉ là nơi hội tụ những cảm xúc, ký ức và niềm tự hào về ngôi trường thân yêu, mà còn là món quà tinh thần gửi tới toàn thể cộng đồng ULIS nhân dịp trọng đại này.

Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long phát biểu khai mạc Đêm nhạc hội ULIS 70 năm – “Giai điệu tự hào”

Trước khi bước vào không gian âm nhạc của đêm hội “Giai điệu Tự hào”, chương trình đã diễn ra những hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh, tri ân và sẻ chia những giá trị đã đồng hành cùng ULIS suốt 70 năm hình thành và phát triển. Mở đầu là lễ vinh danh 70 cán bộ nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Trường Đại học Ngoại ngữ” nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức – những người đã cống hiến trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục và phát triển của Nhà trường.

70 cán bộ nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN”

Tiếp nối chương trình là Lễ vinh danh 70 học sinh, sinh viên nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Trường”, biểu dương những gương mặt trẻ tiêu biểu, năng động, sáng tạo, góp phần khẳng định hình ảnh thế hệ ULISer mới vừa mang tri thức quốc tế, vừa giữ vững bản sắc Việt Nam.

70 học sinh sinh viên nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN”

Không chỉ là nơi tôn vinh, chương trình còn là dịp lan tỏa tinh thần nhân ái qua phần trao tặng học bổng “Ước mơ xanh” cho 70 học sinh, sinh viên ULIS. Những suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trên hành trình học tập và trưởng thành.

Đại diện 70 học sinh sinh viên lên nhận học bổng ULIS 70 năm Chắp cánh ước mơ xanh

Khép lại chuỗi hoạt động mở đầu là phần phát động chương trình ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng thiên tai, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của cộng đồng ULIS. Thông qua hình thức đóng góp trực tuyến bằng mã QR, hoạt động đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên minh chứng cho sự đoàn kết và tinh thần sẻ chia của đại gia đình Ngoại ngữ. Hơn 140 triệu đồng đã được ủng hộ ngay tại đêm hội (100 triệu của Công đoàn trường).

Các học sinh, sinh viên ULIS tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung

Ngay sau đó, sân khấu “Giai điệu Tự hào” chính thức mở màn, thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả. 16 tiết mục dự thi đến từ các đơn vị trong trường và cựu người học đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc phong phú và đầy cảm xúc. Mỗi ca khúc, mỗi giai điệu đều cất lên tình yêu quê hương, niềm tin vào tương lai, và lòng tự hào về mái trường ULIS thân yêu. Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, múa, trình diễn và yếu tố sáng tạo đậm chất sinh viên. Những thanh âm vang lên không chỉ là lời ca, mà còn là tiếng nói của lịch sử kể lại hành trình 70 năm kiên định, hội nhập và phát triển của ngôi trường mang sứ mệnh đào tạo ngôn ngữ hàng đầu cả nước.

Đồng hành cùng chương trình là Ban Giám khảo gồm thầy Trần Bảo Lâm, cô Nguyễn Thị Thảo và thầy Hoàng Phúc Long – những người “cầm cân nảy mực” để chọn ra những tiết mục xuất sắc, thể hiện tinh thần và bản sắc ULIS.

Ban Giám khảo cuộc thi “Giai điệu Tự hào”

Một điểm nhấn đặc biệt của đêm hội là phần giao lưu với hai đơn vị khách mời: Học viện Cảnh sát Nhân dân và Trường Sĩ quan Chính trị, mang đến những tiết mục biểu diễn mạnh mẽ, sôi động và không kém phần thú vị. Sự góp mặt của các đơn vị bạn không chỉ làm phong phú thêm chương trình, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa ULIS và các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục – an ninh – quốc phòng.

Không chỉ là sân khấu của ULISer, “Giai điệu Tự hào” còn trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Rhymastic. Với phong cách trình diễn cuốn hút và loạt bản hit được khán giả yêu thích, Rhymastic đã mang đến không khí sôi động, khiến toàn bộ sân trường hòa mình vào những nhịp điệu rực rỡ của tuổi trẻ.

Trong đêm diễn đầy đáng nhớ, nghệ sĩ Rhymastic chia sẻ: “70 năm là một con số cực kỳ là đáng nể và đáng tự hào đối với một ngôi trường danh tiếng như Trường Đại học Ngoại ngữ. Và được có mặt biểu diễn cho mọi người trong buổi tối ngày hôm nay cũng là vinh dự rất lớn đối với Rhymastic. Mình cũng chỉ mong muốn là chúc tất cả mọi người sẽ học tập thật là tốt, có nhiều kỷ niệm đẹp với ngôi trường này cũng như là sẽ luôn giữ thật là nhiều sự quan tâm, yêu thương, tất cả những kỷ niệm, kí ức của mọi người có với ngôi trường này. Thời gian mà những kí ức ấy sẽ còn kéo dài, tồn tại suốt cuộc đời bạn, lâu hơn cả con số 70, thậm chí là 100 và hàng nghìn nữa.”

Ca sĩ khách mời Rhymastic với đêm diễn bùng nổ tại ULIS

Tiếng hát, ánh sáng, những tràng pháo tay và niềm tự hào lan tỏa, tất cả đã tạo nên một bức tranh sống động về ULIS của hôm nay: năng động, sáng tạo, hội nhập và tràn đầy khát vọng.

Kết thúc phần biểu diễn, Ban Giám khảo đã làm việc công tâm để chọn ra những tiết mục ấn tượng và giàu cảm xúc nhất.

Kết quả chung cuộc của cuộc thi:

Giải Nhất: Mashup Đường lên phía trước, Mẹ yêu con, Một vòng Việt Nam – Khoa Giáo dục quốc tế và cựu sinh viên, giáo viên.

Giải Nhì: Cây quản ngựa – Cựu sinh viên Khoa NN&VH Trung Quốc và Đi giữa trời rực rỡ – Khoa NN&VH Anh.

Giải Ba: Việt Nam trong tôi là – Khoa NN&VH Trung Quốc; Mashup Đoàn vệ quốc quân, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Nhà tôi có treo một lá cờ – Văn phòng Đảng – Đoàn thể và Kiếp sau vẫn là người Việt Nam – Khoa NN&VH Ả Rập.

Giải Khuyến Khích: Mashup Bụi phấn, Người thầy, Mong ước kỷ niệm xưa – Phòng Đào tạo & Người học và Quản trị chất lượng; Ca ngợi Tổ Quốc – trường THPT chuyên Ngoại ngữ và Hello Việt Nam, Bèo dạt mây trôi – CLB nghệ thuật AC4U

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao thêm các giải phụ nhằm ghi nhận sự sáng tạo, tinh thần đồng đội và tình yêu nghệ thuật của các tập thể, cá nhân tham gia.

Trao giải cho các đội thi tham gia Hội thi “Giai điệu tự hào”

“Giai điệu Tự hào” không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là bản giao hưởng của ký ức và tương lai, nơi các thế hệ ULISer cùng hòa chung nhịp đập, tri ân quá khứ, tự hào hiện tại và hướng đến tương lai tươi sáng. Khi những ánh đèn sân khấu dần khép lại, dư âm của giai điệu ấy vẫn ngân vang như một lời nhắn gửi: 70 năm – một hành trình, hàng vạn trái tim và một niềm tự hào mang tên ULIS.

Nguồn ảnh: Trường Đại học Ngoại ngữ