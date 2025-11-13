Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá xăng tăng từ 15h chiều nay

Xuân Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ 15h hôm nay (13/11), giá xăng tăng khoảng 160 đồng/lít, đưa mặt hàng RON 95 lên mức 20.576 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá xăng RON 95 thêm 160 đồng/lít, lên mức 20.576 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 162 đồng/lít lên mức 19.844 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng mạnh hơn với 541 đồng/lít, lên 19.864 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, lên 19.935 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 246 đồng/kg, còn 14.074 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

xang-dau.jpeg
Giá xăng tăng từ 15h chiều nay.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong quý I/2026; lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu mỏ của Nga; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố trên đã khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 6 và kỳ 13/11 là 79,8 USD/thùng xăng RON92 (tăng 0,8 USD/thùng); 82,5 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,7 USD/thùng).

Theo thống kê của Cục Hải quan, trong 10 tháng năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu một lượng lớn xăng dầu, chủ yếu là diesel và xăng, với kim ngạch tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Lượng diesel nhập khẩu là 4,92 triệu tấn, chiếm 56% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu, còn xăng nhập khẩu đạt 1,78 triệu tấn, chiếm 20%.

Các thị trường chính cung cấp xăng dầu cho Việt Nam bao gồm Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Trung Quốc, với mức tăng mạnh từ Hàn Quốc và Singapore.

Xuân Phong
#giá xăng dầu #điều chỉnh giá xăng dầu #Bộ Công Thương #giá xăng

Xem thêm

Cùng chuyên mục