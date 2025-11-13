Giá xăng tăng từ 15h chiều nay

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá xăng RON 95 thêm 160 đồng/lít, lên mức 20.576 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 162 đồng/lít lên mức 19.844 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng mạnh hơn với 541 đồng/lít, lên 19.864 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, lên 19.935 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 246 đồng/kg, còn 14.074 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong quý I/2026; lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu mỏ của Nga; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố trên đã khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 6 và kỳ 13/11 là 79,8 USD/thùng xăng RON92 (tăng 0,8 USD/thùng); 82,5 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,7 USD/thùng).

Theo thống kê của Cục Hải quan, trong 10 tháng năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu một lượng lớn xăng dầu, chủ yếu là diesel và xăng, với kim ngạch tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Lượng diesel nhập khẩu là 4,92 triệu tấn, chiếm 56% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu, còn xăng nhập khẩu đạt 1,78 triệu tấn, chiếm 20%.

Các thị trường chính cung cấp xăng dầu cho Việt Nam bao gồm Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Trung Quốc, với mức tăng mạnh từ Hàn Quốc và Singapore.