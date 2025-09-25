Giá xăng giảm từ 15h chiều nay

TPO - Từ 15h chiều nay (25/9), giá xăng giảm 368-443 đồng/lít, trong khi đó giá dầu biến động trái chiều. Ở kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng RON 95 giảm 443 đồng/lít, về còn 20.165 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 giảm 368 đồng/lít, về 19.618 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 47 đồng/lít, về còn 18.658 đồng/lít. Giá dầu hỏa ngược chiều tăng 84 đồng/lít, lên 18.628 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 79 đồng/kg, về còn 15.209 đồng/kg.

Kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ucraina tiếp tục tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố này đã khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 18 và 25/9 là 78,6 USD/thùng xăng RON92 (giảm 1,9 USD/thùng) và 80,4 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,2USD/thùng).

Giá xăng dầu biến động trái chiều từ chiều nay.

Liên quan đến điều hành giá xăng dầu, Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo lần 7 Nghị định Kinh doanh xăng dầu (dự thảo lần 7). Trong đó, điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là ở cơ chế giá.

Nếu ở những dự thảo nghị định trước, công thức tính giá chỉ gồm 4 yếu tố (chi phí tạo nguồn + chi phí kinh doanh + lợi nhuận + thuế giá trị gia tăng), sang dự thảo lần 7, công thức được mở rộng và chi tiết hóa gồm:

Giá = Giá mua + chi phí tạo nguồn + chi phí kinh doanh định mức + lợi nhuận + thuế (gồm nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng và các loại khác nếu có).

Đặc biệt, thay vì dựa trên chi phí thực tế của từng doanh nghiệp, Nhà nước sẽ công bố chi phí kinh doanh định mức làm khởi điểm, điều chỉnh hằng năm theo chỉ số giá tiêu dùng và rà soát 3 năm/lần. Trường hợp biến động bất thường, Bộ Công Thương có thể kiến nghị Thủ tướng cho phép rà soát sớm.

Thay vì cơ chế định kỳ như trước, dự thảo lần 7 quy định thương nhân đầu mối và phân phối phải công bố giá ngay sau khi điều chỉnh, đồng thời niêm yết công khai tại cửa hàng, điểm bán, trên website và cả phương tiện truyền thông. Thương nhân bán lẻ ngoài hệ thống cũng phải thực hiện công bố ngay.