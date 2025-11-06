Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng Việt Nam 'bỏ xa' thế giới 21 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (6/11), giá vàng tiếp đà giảm ngày thứ 4 liên tiếp. Theo đó, vàng SJC, vàng nhẫn về quanh mốc 147 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 145,5 - 147,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng niêm yết giá vàng với mức giảm tương tự; chênh lệch giá mua vào - bán ra khác nhau.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 146 - 147,5 triệu đồng/lượng; Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng 146,3 - 147,5 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng.

1-3569-2923.jpeg
Giá vàng miếng SJC về mốc 147,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng trong xu hướng giảm. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng…

So với vùng giá đỉnh, vàng trong nước giảm hơn 10 triệu đồng/lượng. Nhưng so với đầu năm, giá vàng tăng gần 63 triệu/lượng.

Nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng vẫn tiếp tục giảm trong thời gian tới nhưng về lâu dài sẽ bật tăng trở lại.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.972 USD/ounce, tăng 37 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.097 đồng/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua.

Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá USD tăng nhẹ lên quanh mức 26.079 - 26.351 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường "chợ đen", giá USD ghi nhận ở mức 27.770 - 27.840 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng trong nước #vàng thế giới #giá vàng giảm #tỷ giá USD #vàng SJC #vàng nhẫn

Xem thêm

Cùng chuyên mục