Gia Lai làm gì khi đứng áp chót về chỉ số chuyển đổi số?

TPO - Do xếp hạng 62/63 tỉnh, thành về chỉ số đánh giá chuyển đổi số nên UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch nhằm cải thiện, nâng cao điểm số và thứ hạng các chỉ số chuyển đổi số của tỉnh.

Ngày 4/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành kế hoạch số 3015 về việc nâng cao chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai năm 2023 và các năm tiếp theo.

Theo UBND tỉnh, tháng 7/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của các bộ, tỉnh, thành phố năm 2022; với 9 chỉ số chính và 98 chỉ số thành phần. Theo kết quả xếp hạng năm 2022, Gia Lai xếp hạng 62/63 tỉnh, thành phố trên cả nước (giảm 23 bậc so với năm 2021). Cụ thể: Nhận thức số (hạng 62/63), thể chế số (hạng 63/63), hạ tầng số (hạng 34/63), nhân lực số (hạng 61/63), an toàn thông tin mạng (hạng 34/63), hoạt động chính quyền số (hạng 58/63), hoạt động kinh tế số (hạng 60/63), hoạt động xã hội số (hạng 62/63).

Nhằm cải thiện, nâng cao điểm số và thứ hạng các chỉ số chuyển đổi số của tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai năm 2023 và các năm tiếp theo.

Theo đó, căn cứ các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động, trong đó ưu tiên các nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ trực tiếp nâng cao các chỉ số chuyển đổi số của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu đơn vị trực thuộc cần tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án “Xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số”. Trong đó, tập trung nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh để đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai các nền tảng số, hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp, chính quyền số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây.

Để cải thiện thứ hạng, các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai các hệ thống thông tin, ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh theo các kế hoạch, đề án được duyệt. Hằng năm, căn cứ các chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và yêu cầu thực hiện chuyển đổi số, nâng cao chỉ số chuyển đổi số của tỉnh, các đơn vị, địa phương đề xuất các nhiệm vụ, dự án liên quan vào kế hoạch chuyển đổi số hằng năm của tỉnh để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu, cần quan tâm đầu tư, kết hợp các nguồn lực (cơ chế, chính sách, tài chính, nhân lực, vật lực...) để xây dựng và phát triển về hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số; nâng cao nhận thức và phát triển nhân lực cho chuyển đổi số.

Không những vậy, phải lồng ghép triển khai các nhiệm vụ trực tiếp nâng cao chỉ số chuyển đổi số của tỉnh vào các chương trình, đề án có liên quan.

UBND tỉnh cho biết, kinh phí từ ngân sách nhà nước ưu tiên để phục vụ các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số do cơ quan nhà nước chủ trì thực hiện, đảm bảo an toàn, an ninh mạng; phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số; ưu tiên thực hiện theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Ngoài ra, huy động nhiều nguồn lực và vận động sự tham gia của doanh nghiệp, người dân trong chuyển đổi số với phương châm "Người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể, vừa là mục tiêu, là động lực của chuyển đổi số"; tăng cường hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm để đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, cải thiện các chỉ số chuyển đổi số của tỉnh.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, trong năm 2022, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành các Kết luận thanh tra số 07 (ngày 12/5), số 08 (ngày 2/6), số 09 (ngày 21/6) và số 14 (ngày 27/7) tại 4 Sở TT&TT, GD&ĐT, TN&MT cùng Sở Tài chính Gia Lai về việc “Đầu tư các dự án, mua sắm các phần mềm ứng dụng CNTT”. Theo các kết luận này, trong quá trình thực hiện, Sở TT&TT, Sở GD&ĐT mỗi cơ quan gây thất thoát, lãng phí ngân sách 2,3 tỷ đồng; Sở TN&MT gây thất thoát 1,4 tỷ đồng và Sở Tài chính gây thất thoát 400 triệu đồng. Ngoài ra, việc án sai phạm phần mềm còn xảy ra tại Sở Nội vụ Gia Lai (Kết luận thanh tra số 28, ngày 29/10/2021) với số tiền sai phạm 1,5 tỷ đồng.