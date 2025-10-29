“Em Xinh” Chi Xê ra mắt EP Thinker Tell: Cuốn “nhật ký tâm trí” lưu giữ nỗi niềm tình yêu

Tối 28/10 tại TP.HCM, "Em Xinh" Chi Xê đã tổ chức buổi Fan Meeting & Listening Party giới thiệu EP đầu tay Thinker Tell. Không chỉ là một buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc, sự kiện còn là lời tri ân mà Chi Xê gửi đến những khán giả đã đồng hành cùng cô suốt chặng đường vừa qua.

Nối tiếp theo đó vào 0h00 ngày 29/10, Thinker Tell gồm 5 track: Intro - Nhật ký, Trên Mây, Xoay, Trà Và Cà Phê và Outro - Dear Me in the Future chính thức ra mắt trên nền tảng số. Toàn bộ các bài hát đều được Chi Xê tự sáng tác, với sự đồng hành của các producer trẻ.

Nếu intro và outro là hai chương mở và khép, dẫn người nghe bước vào thế giới nội tâm của Chi Xê, thì ba ca khúc chính lại là hành trình cảm xúc khi yêu - từ những rung động đầu tiên đến những xoay vần mâu thuẫn rồi chạm đến sự dũng cảm nói lời yêu.

Với Thinker Tell, Chi Xê không chỉ kể lại câu chuyện tình yêu của riêng mình, mà còn khéo léo "gói ghém" hành trình trưởng thành của một người trẻ: Dám yêu, dám nghĩ, và dám sống thật với cảm xúc.

EP lần này được ví như một “vũ trụ hoạt hình” đầy sắc màu. Những chi tiết tưởng chừng ngẫu nhiên - từ ly cà phê, chiếc radio, đến bầu trời đầy sao - đều được sắp đặt tinh tế để kể một câu chuyện xuyên suốt: hành trình của một cô gái vừa trưởng thành, vừa giữ cho mình chút hồn nhiên không đánh mất.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Thinker Tell còn được đầu tư công phu về hình ảnh và ý tưởng.

Đặc biệt, Trà Và Cà Phê được chọn là ca khúc duy nhất có MV chính thức, trong khi bốn bài còn lại ra mắt dưới dạng visualizer. Từ Seederella đến nay, Chi Xê vẫn trung thành với “tuyên ngôn” nghệ thuật của riêng mình - luôn đưa hình ảnh đồ họa mang phong cách hoạt hình vào MV, tạo nên một bản sắc thị giác riêng biệt

Chi Xê "bùng nổ visual" trong MV mới.

Trước khi EP Thinker Tell chính thức lên sóng trên các nền tảng nhạc số, Chi Xê đã tổ chức một buổi Fan Meeting & Listening Party ấm cúng và đầy cảm xúc. Tại đây, nữ ca sĩ mang đến phần trình diễn live trọn vẹn toàn bộ EP cùng ban nhạc và vũ đoàn, trong không gian được dàn dựng như một showcase thu nhỏ - nơi âm nhạc và cảm xúc hòa quyện tự nhiên.

Buổi fanmeeting ấm cúng của Chi Xê trước thềm ra mắt EP đầu tay.

Không chỉ giới thiệu những sáng tác mới, Chi Xê còn đưa khán giả cùng nhìn lại chặng đường nghệ thuật của mình bằng bản mashup đặc biệt gồm các ca khúc đã làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ: Ai? (Tôi Vẫn Chưa Biết Mình Là I), Seederella, Cheese In The Trap, Ý Em Là và Mộc Miên,...

Chi Xê dẫn dắt người nghe đi qua hành trình cảm xúc.

Không khí càng thêm bùng nổ hơn khi tại buổi tiệc, cô còn kết hợp cùng Jaysonlei trong ca khúc U, hay khi Lil Kim Loại xuất hiện cùng cô trong bản live Mộc Miên. Bên cạnh đó, dàn khách mời như Orange, Juky San, Yeolan, Ánh Sáng Aza,… cũng góp mặt ủng hộ chị em thân thiết.

"Vũ trụ Say Hi" hội ngộ chúc mừng nữ ca sĩ.

Một năm sau khi chính thức debut, Chi Xê cho thấy cô không chỉ là “hiện tượng mạng” với gần 2 triệu người theo dõi trên TikTok, mà là một nghệ sĩ trẻ có tư duy rõ ràng và hướng đi nghiêm túc. Từ dấu ấn tại chương trình Em Xinh "Say Hi" cho đến loạt bản hit, Chi Xê đã dần thoát khỏi hình ảnh “nàng thơ mạng xã hội” để khẳng định vị thế của một ca - nhạc sĩ thực thụ.

Với Thinker Tell, nữ ca sĩ sinh năm 1999 chứng minh rằng cô không chỉ biết mơ, mà còn dám biến những nghĩ suy của mình thành âm nhạc. Đây là tuyên ngôn nghệ thuật đầu tiên của Chi Xê - nơi cô mạnh dạn nói lên tiếng nói riêng trong hành trình định hình bản sắc âm nhạc giữa thế hệ Gen Z đầy sáng tạo.