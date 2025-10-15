"Đứa con" của Jimmy Choo gây sốt, vì sao Chúc Tự Đan 3 năm liền là "nàng thơ"?

HHTO - Show diễn The Atelier trong khuôn khổ Shanghai Fashion Week (Tuần lễ thời trang Thượng Hải) mùa Xuân Hè 2026 đang gây sốt với những thiết kế lung linh. Điều khiến khán giả bàn tán không ngớt chính là sự xuất hiện của Chúc Tự Đan khi 3 năm liên tiếp được chọn sải bước trên sàn catwalk của hãng.

The Atelier là thương hiệu váy cao cấp tại Malaysia, do Prof. Jimmy Choo OBE (người sáng lập thương hiệu xa xỉ Jimmy Choo) là cố vấn thiết kế và Giám đốc sáng tạo từ năm 2017. Kể từ khi được coi là "đứa con" của Jimmy Choo, các bộ sưu tập của The Atelier liên tục gây sốt cõi mạng vì độ lung linh, tinh xảo và dư âm của bộ sưu tập Xuân Hè 2026 "Whispers of the Waves" (Sóng Biển Thầm Thì) cũng không ngoại lệ.

Nữ diễn viên Vĩnh Dạ Tinh Hà xuất hiện lộng lẫy tại show diễn.

Tại buổi ra mắt bộ sưu tập vừa qua, Chúc Tự Đan catwalk mở màn. Cô xuất hiện trên sàn diễn như một "nàng thơ của biển cả" khi khoác lên mình chiếc váy xanh nước biển thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của hãng.

Chất liệu vải tuyn được xếp chồng tạo cảm giác như những gợn sóng mềm mại của đại dương. Trên sàn diễn, nữ diễn viên gây ấn tượng khi kết hợp những động tác uyển chuyển của điệu múa thiên nga cùng phong thái kiêu sa.

Lối trang điểm nhấn vào đôi mắt xanh biển hài hòa với tông váy, cùng kiểu tóc tém gọn được điểm xuyết bằng đá lấp lánh giúp cô tỏa sáng trên sàn diễn.

Chúc Tự Đan thể hiện trọn vẹn tinh thần của bộ sưu tập "Whispers of the Waves" - nơi The Atelier gửi gắm câu chuyện về vẻ đẹp thầm lặng nhưng bền bỉ của người phụ nữ. Lấy cảm hứng từ chuyển động của thủy triều, bộ sưu tập sử dụng những chất liệu nhẹ như lụa, chiffon, voan trong suốt, kết hợp kỹ thuật đính sequin, pha lê và metallic để tái hiện ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ mặt nước. Dàn người mẫu trong trang phục của bộ sưu tập lần này, kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng mang dải màu trắng sương, xanh ngọc và ánh bạc đã tạo nên khung cảnh huyền diệu.

Màn catwalk đang gây sốt của mỹ nhân Hoa ngữ nhanh chóng chiếm trọn spotlight khi cô hóa thân thành "thiên nga xanh" uyển chuyển theo từng nhịp nhạc.

Nữ diễn viên chụp ảnh cùng dàn người mẫu của show.

Những video catwalk của Chúc Tự Đan liên tục viral trên mạng, thậm chí các clip từ mùa trước như The Atelier 2024 - Symphony of Stars hay The Atelier 2025 - Garden of Grace vẫn được các "quạt" chia sẻ lại mỗi mùa tuần lễ thời trang, khiến dân mạng mê mẩn. Lần đầu tiên ra mắt trên sàn diễn đã tạo nên cơn sốt lớn với khí chất tựa tiên tử, cùng đôi chân đẹp trứ danh được coi là nền tảng vững chắc giúp Chúc Tự Đan trở thành "nàng thơ ruột" của nhà mốt này 3 năm liên tiếp (từ năm 2023 đến nay).

Một vài tạo hình lộng lẫy của Chúc Tự Đan tại show diễn cho The Atelier từng gây sốt khắp cõi mạng.

Chúc Tự Đan liên tục "tạo trend", hút "triệu tim" mỗi khi xuất hiện trên sàn diễn của nhà mốt Malaysia.

Sau nhiều năm xây dựng phong cách và bản sắc riêng, The Atelier đã khẳng định vị thế của mình trong làng thời trang với những thiết kế tinh xảo, đậm chất nghệ thuật, sang trọng, mộng mơ. Dân mạng ví von những chiếc đầm của The Atelier by Jimmy Choo chính là "giấc mộng của mọi cô gái" hay có khả năng biến mọi cô gái thành công chúa. Các bộ sưu tập cũ lẫn mới của hãng thường xuyên được "gọi tên" mỗi mùa tuần lễ thời trang. Thương hiệu này cũng được nhiều sao Hoa ngữ ưa chuộng như Đường Nghệ Hân, Tống Tổ Nhi, Dương Siêu Việt, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi, Chương Nhược Nam...