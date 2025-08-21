Đối tượng đánh dã man phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội đối mặt với khung hình phạt nào?

TPO - Đặng Chí Thành (SN 1994, TP Hà Nội)-đối tượng hành hung dã man một phụ nữ tại sảnh chung cư Sky Central (Hà Nội) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự. Điều luật này có mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù, tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi phạm tội.

Liên quan vụ hành hung dã man một phụ nữ tại chung cư ở phường Phương Liệt, Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hình ảnh Đặng Chí Thành (áo xanh) hành hung người phụ nữ được camera ghi lại

Theo Luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TPHCM), “Tội gây rối trật tự công cộng” quy định tại điều 318 Bộ luật Hình là hành vi gây rối trật tự nơi công cộng làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Căn cứ theo quy định này, các hành vi của người phạm tội "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, bao gồm những hành vi coi thường trật tự chung thông qua lời nói, cử chỉ, hành động hành hung người khác (nhưng chưa gây thương tích đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc các tội danh khác tương ứng) ở những nơi công cộng, xâm phạm trực tiếp đến trật tự chung, ảnh hưởng đến những hoạt động bình thường tại nơi công cộng.

Về hình phạt, Luật sư Tuấn phân tích:Tội gây rối trật tự công cộng quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự có mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam, tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi phạm tội.

Tội phạm và hình phạt được quy định cụ thể như sau:

“Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

d) Xúi giục người khác gây rối;

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

e) Tái phạm nguy hiểm.”

Cũng theo luật sư Tuấn, bị can Thành bị khởi tố theo tội Gây rối trật tự công cộng. Đây là tội danh không nằm trong nhóm tội khởi tố theo yêu cầu, nên kể cả người phụ nữ bị bị can Thành tấn công, nay làm đơn xin không xử lý hình sự bị can Thành thì vụ án cũng không thể bị đình chỉ vì lý do trên.

Như tin đã đưa, khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T. (SN 1997, trú tại phường Phương Liệt) về việc tối 9/8, chị bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội)

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám thương. Đến 10h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa Đặng Chí Thành (SN 1994, thường trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội; nơi ở chung cư Sky Central 176 Định Công) về trụ sở làm việc

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận do hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước, tối 9/8, Thành nhìn thấy chị N.T. ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi 2 bên xảy ra tranh cãi. Đối tượng yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh người phụ nữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.