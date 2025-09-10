Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

"Đội trưởng Mỹ" Chris Evans bỏ "bùa choáng" 33 triệu người chỉ với một bức ảnh

Thiện Dư

HHTO - Chỉ với một bức ảnh, "Đội trưởng Mỹ" Chris Evans đã khiến cộng đồng mạng phát sốt khi xuất hiện tại LHP Quốc tế Toronto.

Dù đã rời khỏi vai trò Đội trưởng Mỹ của Vũ trụ điện ảnh Marvel được nhiều năm, Chris Evans vẫn tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ của mình, đơn cử là với sự xuất hiện vừa qua tại Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Toronto (TIFF). Chỉ với một bức ảnh, Chris Evans đã khiến mạng xã hội bùng nổ, phát sốt mà không cần phải làm gì quá nhiều.

chris-evans-recently-at-tiff-may.jpg

Vào dịp Chris Evans xuất hiện tại LHP Quốc tế Toronto, tạp chí Variety đã đăng tải một bức ảnh của nam diễn viên, và ngay lập tức mạng xã hội gần như bùng nổ. Bức ảnh nhanh chóng đạt hơn 33 triệu lượt xem, đi kèm hàng loạt bình luận khen ngợi về nhan sắc điển trai, thần thái và thân hình săn chắc của nam tài tử ở tuổi 44. Nhiều khán giả thậm chí ví von rằng Chris Evans chẳng khác nào hình ảnh "Đội trưởng Mỹ" của Marvel bước từ phim ra đời thật ở thời điểm hiện tại.

img-9808-2457.jpg
Bức ảnh đạt 33 triệu lượt xem và tương tác khủng của Chris Evans. Ảnh: Variety

Trong lần trở lại này, Chris Evans đến tham dự LHP Quốc tế Toronto để quảng bá cho bộ phim Sacrifice (tạm dịch: Hiến Tế), dự án mà anh tham gia cùng minh tinh Anya Taylor-Joy. Bộ phim xoay quanh câu chuyện dở khóc dở cười về một ngôi sao điện ảnh tên Mike Tyler (Chris Evans đóng) bất ngờ bị bắt cóc bởi một giáo phái bí ẩn, dẫn đầu bởi Joan (Anya Taylor-Joy đóng). Cùng là nạn nhân với anh còn có hai người nữa, và cả ba được dự tính là vật hiến tế để giải cứu nhân loại khỏi sự diệt vong.

Tại LHP Quốc tế Toronto, Sacrifice nhận được sự chú ý lớn, đánh dấu màn kết hợp không ai ngờ giữa Chris Evans và Anya Taylor-Joy, và đã có màn khởi chiếu thành công thông qua hạng mục Trình bày Đặc biệt của khuôn khổ sự kiện.

img-9811.jpg
img-9810.jpg
Chris Evans hợp tác với "bóng hồng" Anya Taylor-Joy

Sau khi hoàn thành vai trò Đội trưởng Mỹ của mình trong Vũ trụ điện ảnh Marvel, Chris Evans chọn cho mình hướng đi đa dạng hơn với điện ảnh. Ngoài việc tiếp tục tham gia thể loại hành động, nam diễn viên không ngại "mài giũa" diễn xuất với các tác phẩm có chiều sâu hơn, gần đây nhất là Một Nửa Hoàn Hảo thuộc thể loại tình cảm lãng mạn.

img-9809.jpg
Một số hình ảnh khác của Chris Evans tại LHP Quốc tế Toronto
Thiện Dư
#Chris Evans #Captain America #Đội trưởng Mỹ #Sacrifice #LHP Quốc tế Toronto #Anya Taylor-Joy

