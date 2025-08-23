Đôi nam nữ thương vong khi đi vào làn ô tô rồi tông đuôi container

Ngày 23/8, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm hai người thương vong, vừa xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường NE2 (phường Thới Hòa, TPHCM).
Tuyến đường này có 10 làn xe, trong đó mỗi bên 2 làn dành cho xe máy, có dải phân cách. Chiếc xe máy do thanh niên điều khiển không đi đúng làn đường quy định, đã chạy vào làn ô tô rồi tông vào đuôi xe đầu kéo container.
Cú tông mạnh khiến hai người ngồi trên xe máy ngã nhào xuống đường, hậu quả khiến cô gái tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương rất nặng.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an cơ sở nhanh chóng đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cảnh sát giao thông sau đó đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.