Pháp luật

Google News

Đôi nam nữ bị chém dã man ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đôi nam nữ đang ở trong phòng trọ ở xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi) thì bất ngờ bị một người đàn ông cầm theo hung khí lao vào chém dã man khiến cả hai nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Camera tại khu nhà trọ ghi lại cảnh người đàn ông cầm hung khí lao vào chém 2 nạn nhân.

Ngày 24/10, UBND xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang truy bắt hung thủ dùng hung khí chém 2 người bị thương trên địa bàn xã.

Hai nạn nhân được xác định là bà N.T.T. (47 tuổi, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và ông V.C.H. (37 tuổi, tỉnh Cà Mau).

Theo đó, bà T. bị thương vùng mặt, đầu, còn ông H. bị thương ở vùng bụng. Cả hai được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2.

Camera tại khu nhà trọ ghi lại cảnh người đàn ông cầm hung khí lao vào chém 2 nạn nhân.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, các bác sĩ xác định vết thương bà T. quá nặng nên khẩn trương đưa vào khoa Hồi sức tích cực - chống độc để cứu chữa. Còn ông H. bị thủng cơ hoành, thủng lá lách, hở ổ bụng. Hiện sức khỏe của 2 nạn nhân đã ổn định.

Lực lượng công an đã trích xuất camera khu phòng trọ, phát hiện vào lúc 19h ngày 23/10, một người đàn ông cầm dao rựa đi vào phòng trọ nơi bà T. và ông H. ở.

Tại đây, người đàn ông đã dùng dao rựa chém ông H. và bà T. trong phòng trọ. Sau đó, ông H. thoát được, chạy được ra ngoài cầu cứu người dân giúp đỡ, bụng đầy máu.

Người đàn ông nói trên ở trong phòng trọ tiếp tục chém bà T. trong phòng. Chém người xong, nghi phạm đi bộ ra khỏi phòng trọ và bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe máy.

Bà T. bị chém và bị thương vùng mặt, đầu.

Qua xác minh ban đầu, công an địa phương truy xét nghi phạm nghi vấn là M.X.T. (48 tuổi, trú ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn tình cảm.

Bà T. và H. có quan hệ tình cảm, sống chung với nhau như vợ chồng. Ông M.X.T. cũng từng có quan hệ tình cảm với bà T.

Theo cung cấp của người nhà bà T. thì nghi phạm M.X.T từng có một số lần đe dọa bà T. Gần đây nhất, ngày 20/10, M.X.T có đến phòng trọ tìm bà T. gây sự nhưng không gặp nên bỏ đi. Đến đêm 23/10, M.X.T. tiếp tục đến phòng trọ và sau đó đã xảy ra sự việc đau lòng trên.

0aa4ab9590661d384477.jpg
Các nạn nhân được đưa tới Bệnh viện đa khoa Kon Tum cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đăk Hà đã huy động lực lượng truy xét nóng hướng di chuyển của nghi phạm và báo cáo sự việc đến các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khám nghiệm hiện trường và hiện đang khẩn trương truy xét nghi phạm. Thông tin ban đầu cho biết, nghi phạm sau khi gây án đã lên xe mô tô biển số 81R4 để tẩu thoát.

Nguyễn Ngọc
