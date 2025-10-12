Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TPHCM thăm Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

TPO - Ngày 12/10, Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ở xã Long Sơn, TPHCM.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe giới thiệu về truyền thống, nhiệm vụ và hoạt động của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Đại tá Triệu Thanh Tùng - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho biết đơn vị hiện quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển rộng hơn 300.000 km², kéo dài từ xã Sơn Mỹ (tỉnh Lâm Đồng) đến xã Gành Hào (tỉnh Cà Mau), trọng tâm là khu vực DK1 và DK2 thuộc vùng biển TPHCM.

Đoàn đại biểu tham quan tham quan Lữ đoàn 167, một trong những đơn vị tàu chiến đấu chủ lực của Vùng 2 Hải quân.

Vùng biển này có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, thường xuyên có số lượng lớn tàu cá và tàu hoạt động kinh tế. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, sẵn sàng chiến đấu; từng bước xây dựng đơn vị “cách mạng - chính quy - tinh nhuệ - hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, hỗ trợ các hoạt động khai thác, thăm dò dầu khí và phát triển kinh tế biển.

Bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng, Vùng 2 Hải quân còn là trung tâm huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu kỹ thuật của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Nhiều sáng kiến, mô hình rèn luyện kỷ luật, quản lý, vận hành trang thiết bị và tổ chức phong trào thi đua của đơn vị là kinh nghiệm quý có thể vận dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt trong công tác quản trị và điều hành của TPHCM trong thời kỳ hội nhập.

Thay mặt Đoàn công tác, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trần Văn Tuấn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hi sinh, cống hiến thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ông Tuấn gửi lời chúc sức khỏe, chúc cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong chương trình, đoàn công tác đã tham quan Lữ đoàn 167, một trong những đơn vị tàu chiến đấu chủ lực của Vùng 2 Hải quân, qua đó thêm hiểu rõ hơn về quy trình huấn luyện, rèn luyện kỹ năng và tinh thần chiến đấu của lực lượng Hải quân trong thời bình.

Đây cũng là một trong ba điểm đến được Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TPHCM lựa chọn trong chương trình khảo sát, cùng với Cảng nước sâu Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Hoạt động nhằm ghi nhận và tìm hiểu thực tiễn phát triển của các mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực cảng biển, logistics, đồng thời làm rõ vai trò năng động, hiệu quả của khu vực kinh tế tư nhân trong triển khai Nghị quyết 68 của Thành ủy.