Điều kiện ứng tuyển 722 thư kí viên của Tòa án nhân dân tối cao

TPO - Tòa án nhân dân tối cao có nhu cầu tuyển dụng 748 biên chế gồm 26 chuyên viên công nghệ thông tin, 722 thư kí viên.

Tòa án nhân dân tối cao vừa có thông báo tuyển dụng công chức năm 2025. Theo đó, tổng chỉ tiêu biên chế cần tuyển là 748 biên chế, gồm 26 chuyên viên công nghệ thông tin, 722 thư kí viên.

Trong đó, các đơn vị toà án nhân dân tối cao 76 biên chế (26 chuyên viên công nghệ thông tin và 50 thư kí viên).

Tòa án nhân dân các tỉnh miền Bắc, từ TP Huế trở ra, tuyển 239 thư kí viên. Tòa án nhân dân các tỉnh miền Nam, từ TP Đà Nẵng trở vào, tuyển 433 thư kí viên.

toa-an-nhan-dan-toi-cao-tuyen-dung-cong-chuc-1723516137456338335689.jpg
Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: internet

Ngoài các điều kiện chung, các ứng viên cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ chuyên môn.

Đối với thư kí viên, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và tòa án nhân dân các tỉnh phía Bắc, thí sinh tốt nghiệp cử nhân Luật (văn bằng 1) loại Khá trở lên tại: Học viện Tòa án; Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trường Đại học Luật (Đại học Huế).

Đối với tòa án nhân dân các tỉnh phía Nam, thí sinh tốt nghiệp cử nhân Luật (văn bằng 1) loại khá trở lên tại các trường như phía Bắc và các đơn vị của Tòa án nhân dân yêu cầu và các trường sau: Trường Đại học Luật TPHCM; Trường Đại học Sài Gòn; Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TPHCM); Đại học Cần Thơ; Đại học Đà Lạt; Đại học Tôn Đức Thắng.

Các ứng viên đáp ứng yêu cầu có kĩ năng sử dụng tin học cơ bản và đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đối với vị trí việc làm.

Đối với chuyên viên công nghệ thông tin, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: sư phạm tin học; toán ứng dụng; toán tin; đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán; điện tử và tin học; công nghệ truyền thông; khoa học máy tính... phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.

Tòa án nhân dân tối cao lưu ý, trường hợp đặc biệt do yêu cầu nhiệm vụ của ngành, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định cho dự tuyển đối với những trường hợp không thuộc đối tượng quy định trên. Kì tuyển dụng này không áp dụng đối với những trường hợp đang là công chức hoặc đã từng là công chức, sau đó nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Thí sinh ứng tuyển phải nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin tuyển dụng, sau đó hồ sơ bản cứng gửi theo đường bưu điện về trụ sở của Tòa án nhân dân tối cao.

Nghiêm Huê
#Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng viên chức #tuyển dụng #cử nhân ngành Luật #ĐH Quốc gia Hà Nội #ĐH Quốc gia TPHCM

