Điền Hủ Ninh bị cắt sóng nhưng cảnh rò rỉ vẫn hot, tương lai gặp thế khó

HHTO - Chương trình Hi6 (Xin Chào Thứ Bảy) đã cắt toàn bộ cảnh của Điền Hủ Ninh trong tập mới. Trước đó, đã có những tin đồn về việc tên của anh, "Nghịch Ái" và một số từ khóa liên quan bị hạn chế tìm kiếm/ hiển thị trên các nền tảng tại Trung Quốc. Dù danh tiếng tăng vọt nhưng chiều hướng hoạt động trong tương lai gần của anh sẽ không dễ dàng.

Kể từ khi ồn ào đời tư của Điền Hủ Ninh mới nổ ra, đã có tin đồn tổ sản xuất của Xin Chào Thứ Bảy sẽ biên tập lại, cắt toàn bộ cảnh có nam diễn viên đi. Hiện tại, khi trailer tập mới được tiết lộ, Điền Hủ Ninh hoàn toàn biến mất.

Một số cư dân mạng cho rằng lý do anh bị cắt sóng đến từ lùm xùm đời tư của anh. Nhưng số đông khác cho rằng bộ đam mỹ Nghịch Ái (Nghịch Tập) mới là lý do chính, bởi chuyện đời tư của "Trì Sính" đã được làm rõ ngay khi anh điểm tên khởi kiện một loạt tài khoản tung tin đồn sai sự thật.

Điền Hủ Ninh cover ca khúc Anh Có Thể khi tham gia Xin Chào Thứ Bảy. Một đoạn hát nhỏ của nam diễn viên được tiết lộ đang viral mạng xã hội ngay sau lúc thông tin bị cắt sóng lan truyền. - Video: Weibo

Nếu nguyên nhân Điền Hủ Ninh bị cắt sóng có liên quan đến cơn sốt của Nghịch Ái là thật, thì hoạt động của anh trong tương lai gần sẽ gặp không ít khó khăn. Năm 2016, Quảng Điện chưa có lệnh cấm thể loại đam mỹ nhưng Thượng Ẩn (cũng là "con ruột" của Sài Kê Đàn - "mẹ đẻ" Nghịch Ái) vẫn bị "xóa sổ" vì bị cho là có yếu tố vi phạm "thuần phong mỹ tục". Hai diễn viên chính là Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cũng bị hạn chế hoạt động.

Nghịch Ái "lách luật", chiếu trên nền tảng quốc tế nhưng vẫn tạo cơn sốt không tưởng ở cả Trung Quốc lẫn châu Á, chắc chắn không thoát khỏi tầm ngắm của cơ quan quản lý. Không ít cư dân mạng đồn đoán có một "lệnh cấm ngầm" về sự xuất hiện của Điền Hủ Ninh lẫn Tử Du trong giới.

Cả hai vẫn tham gia sự kiện, gia nhập đoàn phim bình thường, nhưng khả năng cao cặp đôi chính của Nghịch Ái sẽ khó có thể xuất hiện trong các chương trình ăn khách bậc nhất hay đài trung ương trong năm nay. Hiện tại, Điền Hủ Ninh và Tử Du vẫn quảng bá cho phim nhưng thực hiện nội dung tách biệt, không tương tác trên mạng xã hội, không xuất hiện chung sự kiện.

Trước đó, Tử Du phá kỷ lục doanh thu tạp chí của sao Hoa ngữ khi lên bìa tạp chí Men's Uno (xếp loại 2 trong giới).

Các nhóm fan của Điền Hủ Ninh kêu gọi cộng đồng người hâm mộ không phản ứng quá gắt việc idol bị cắt sóng. Bởi tổ sản xuất có thể đã bàn bạc qua với phía nam diễn viên. Dù anh không được lên sóng, nhưng vẫn có thu hoạch lớn khi được tham gia ghi hình cho một chương trình giải trí lớn, gặp gỡ nhiều tiền bối lớn trong giới như Hà Cảnh, Dương Địch... Nếu gây ấn tượng tốt, Điền Hủ Ninh vẫn cơ hội phát triển trong tương lai xa.