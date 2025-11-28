Địa hạt tân binh K-Pop 2025: ADP - CORTIS quậy nhất, Hearts2Hearts - KiiiKiii độc lạ

HHTO - K-Pop trong năm 2025 chứng kiến những màn ra mắt với sự đa dạng từ phong cách, chất liệu âm nhạc đến đội hình nghệ sĩ. Dù là nhóm nam, nhóm nữ hay hỗn hợp, các tân binh đều thành công phục vụ một "bữa tiệc nghệ thuật" đầy thịnh soạn dành cho công chúng.

Trong năm 2025, những tân binh đáng gờm của làng nhạc xứ sở Kim chi đã thể hiện rõ xu hướng dịch chuyển của thị trường âm nhạc này. Nếu như ở những năm gần đây, nhóm nữ dễ dàng chiếm ưu thế và cảm tình của công chúng thì 2025 lại chứng kiến sự đột phá của những nhóm nhạc nam và cả đội hình hỗn hợp nam - nữ, tạo nên một tình thế đa dạng và cân bằng.

"Bàn tiệc tân binh" của K-Pop năm 2025 đa màu sắc hơn rất nhiều.

Ở bảng girlgroup, hai cái tên xứng đáng được xướng tên lần lượt là Hearts2Hearts và KiiiKiii. Đây cũng là 2 nhóm nữ tân binh duy nhất chiến thắng các chương trình âm nhạc hàng tuần của các đài cáp Hàn Quốc.

Dù có phong cách âm nhạc và trình diễn hoàn toàn khác biệt nhưng cả hai nhóm lại sở hữu chung một công thức thành công: định hướng nghệ thuật trung thành và bài bản. Nếu Hearts2Hearts chăm chỉ theo đuổi concept nữ tính, thanh thuần và trong sáng thì KiiiKiii lại khẳng định sức trẻ bằng nguồn năng lượng Y2K hoài cổ, phá cách.

Hearts2Hearts đã chịu không ít áp lực bởi là hậu bối của những girlgroup đại diện thế hệ như SNSD, Red Velvet hay aespa. Không quá ồn ào hay bùng nổ nhanh chóng, chiến lược của Hearts2Hearts là "mưa dầm thấm lâu" bằng sự chỉn chu trong các sản phẩm, từ đó quy tụ được lượng fan hùng hậu.

Những "con số biết nói" trong thành tích album và lượt nghe của Hearts2Hearts đã chứng tỏ sự đầu tư của nhóm không hề uổng phí. Được xướng tên trong các hạng mục đề cử "Tân binh của năm" tại các lễ trao giải, Hearts2Hearts hiện đang là lựa chọn top đầu bởi danh tiếng cân bằng giữa thị trường nội địa và quốc tế. .

Hearts2Hearts đang dẫn đầu bảng dự đoán danh hiệu "Tân binh của năm" tại lễ trao giải MAMA 2025.

Về phần KiiiKiii, nhóm cũng nối tiếp đàn chị cùng công ty là IVE, chứng tỏ được bản sắc nghệ thuật riêng. Từ những công đoạn ra teaser, KiiiKiii luôn gây chú ý bởi phong cách quảng bá "có 1-0-2". Tân binh nhà Starship chiếm được tình yêu khán giả nước nhà qua 2 chiến thắng show âm nhạc ở cả hai lần phát hành sản phẩm.

Sự đột phá của các tân binh nam mới là dấu ấn của làng nhạc Hàn năm 2025. Rời xa những công thức xây dựng hình tượng nam tính, mạnh mẽ đã lỗi thời, các công ty triển khai concept thân thiện, gần gũi và đầu tư vào chất lượng âm nhạc hơn để phần nghe và phần nhìn được đồng đều.

Kết quả cho điều này là sự lên hương của nhiều nhóm nam ở địa hạt tân binh. Trong đó, đáng chú ý là 2 cái tên bước ra từ chương trình sống còn: AHOF của Universe League và KickFlip từ LOUD.

Với KickFlip, nhóm đã có sẵn danh tiếng nhờ dự án LOUD vào năm 2021 của "ông lớn" JYP. Sau 4 năm chờ đợi, KickFlip cuối cùng đã trình làng, gây ấn tượng bởi màu sắc âm nhạc năng động và kỹ năng vũ đạo điêu luyện.

Gia nhập "câu lạc bộ triệu bản" sau chưa đầy 1 năm debut, KickFlip đã khẳng định vị thế vững chắc của mình trong làng tân binh K-Pop 2025.

AHOF thì được truyền thông nhận xét là "hắc mã" mới của thị trường âm nhạc. Các thành viên là những cái tên quen thuộc từ Produce X 101, Boys Planet... trước khi quy tụ trong đội hình chiến thắng của Universe Leaugue. Với sự đầu tư và hậu thuẫn bài bản của công ty chủ quản, nhóm đã thu về độ nhận diện cao ngay sau khi ra mắt và phá vỡ nhiều kỷ lục trong album đầu tay và các đêm diễn quốc tế.

AHOF đã "mở bát" mùa giải thưởng của K-Pop bằng danh hiệu "Tân binh của năm" tại lễ trao giải Korea Grand Music Awards 2025.

Tuy nhiên, danh hiệu "tân binh quậy nhất năm 2025" phải được trao cho CORTIS và ALLDAY PROJECT (ADP). Đây là hai nhóm đạt được hiệu ứng bùng nổ và công nhận từ công chúng ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

CORTIS thể hiện sức hút không thể cưỡng lại từ năng lượng tuổi trẻ bất tận, concept thời thượng. Nhờ chuỗi thành tích ấn tượng và đặc biệt là độ viral "khủng" của ca khúc GO! trên TikTok, Instagram, CORTIS oanh tạc toàn cầu.

Tiềm năng của CORTIS trong tương lai là điều gần như chắc chắn.

Với công "hồi sinh" đội hình co-ed, ADP hiện được xem là "trùm cuối" trong ván cờ tân binh K-Pop 2025. Sự khác biệt từ phong cách âm nhạc đậm chất Hip-hop và thực lực, danh tiếng không tầm thường của mỗi thành viên đã khiến ADP nổi bần bật ngay từ khi ra mắt.

Nhóm cũng là một trong những tân binh hiếm hoi có thể "san bằng" các bảng xếp hạng âm nhạc thời gian thực để giành lấy thành tích Realtime All-Kill ở bài hát ra mắt Famous. ADP đồng thời càn quét lĩnh vực thời trang bằng những trang bìa tạp chí, quảng cáo xa xỉ. Ca khúc mới nhất ONE MORE TIME của nhóm cũng đang chễm chệ Top 5 ở các bảng xếp hạng lớn tại Hàn Quốc.

ADP gây sốt khi nhanh chóng giành được Daesang tại lễ trao giải Korea Grand Music Awards 2025.

Thành công của dàn tân binh K-Pop 2025 được giới chuyên môn đánh giá sẽ mở ra một tương lai hứa hẹn hơn cho thị trường âm nhạc Hàn Quốc, với những kết nối mang tính toàn cầu thông qua nghệ sĩ và các sản phẩm âm nhạc được đầu tư bài bản và chất lượng.