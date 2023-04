Dãy trọ kết nối với công an qua Zalo

TP - Các “dãy trọ chuyển đổi số” vừa được triển khai trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) giúp chủ trọ, công nhân, người lao động, sinh viên thuê trọ an tâm hơn khi có hệ thống camera giám sát 24/24, cùng việc kết nối nhanh chóng với công an khu vực thông qua zalo an ninh khi có các sự việc xảy ra.

Hơn nửa tháng nay, dãy trọ của ông Phạm Văn Bình (tổ 12, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) được lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát. Từ khi có camera, ông Bình không phải mất công ngày nào cũng phải sang dãy trọ mấy lượt để coi ngó như trước. Những bảng thông báo về PCCC, an ninh trật tự (ANTT) dán ở khoảng sân chung của dãy trọ được gỡ bỏ, thay vào đó là tấm biển mica nhỏ gọn với 8 mã QR chứa đầy đủ thông tin.

“Từ khi được hỗ trợ thực hiện dãy trọ chuyển đổi số, tôi đã yên tâm hơn phần nào. Công nhân, sinh viên thuê phòng ở đây bớt lo lắng hơn mỗi lần về quê hoặc đi làm ca đêm bởi luôn có “mắt thần” trông giữ tài sản”, ông Bình nói.

Mô hình “dãy trọ chuyển đổi số” được Đoàn Thanh niên Công an quận Liên Chiểu thực hiện trong Tháng Thanh niên năm 2023. Đây là địa bàn tập trung nhiều trường ĐH, CĐ và các khu công nghiệp, hoạt động kinh doanh nhà trọ rất phát triển. Người lao động đa phần phải làm thêm ngoài giờ.

“Xuất phát từ thực tế đó, Đoàn Thanh niên Công an quận Liên Chiểu quyết định triển khai mô hình “dãy trọ chuyển đổi số” nhằm hỗ trợ người dân tốt hơn trong công tác đảm bảo ANTT, tiếp cận chuyển đổi số và các quy định, hướng dẫn về PCCC, đăng ký tạm trú…”, Thượng úy Ngô Thành Đạt, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an quận Liên Chiểu, nói.

Đến nay, Đoàn Thanh niên Công an quận Liên Chiểu đã hỗ trợ được 29 dãy trọ “số hóa” thành công. Đoàn Thanh niên Công an quận kết nối nguồn mua sắm camera an ninh với mức giá tốt cho các chủ trọ. Tùy nhu cầu của mỗi chủ trọ, các chiến sĩ hỗ trợ lắp đặt camera, hướng dẫn chủ trọ cài đặt và sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh để giám sát an ninh cho dãy trọ.

Bên cạnh đó, mỗi dãy trọ được lắp đặt bảng hướng dẫn tích hợp mã QR để người dân thuận tiện nắm các thông tin, biện pháp đảm bảo ANTT, PCCC. “Đoàn Thanh niên hướng dẫn chủ trọ, người thuê trọ tham gia Zalo An ninh của Công an quận để kịp thời tiếp cận thông tin cảnh giác với thủ đoạn mới của tội phạm; dễ dàng trao đổi thông tin, tình hình an ninh trật tự của khu vực và địa phương”, Thượng úy Đạt cho biết thêm.