Thượng úy công an tỉnh Đắk Lắk được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng

TPO - Thượng úy Dương Văn Tình - Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023. Hai mươi gương thanh niên, phụ nữ tiêu biểu trong lực lượng công an Đắk Nông cũng được tuyên dương và vinh danh vì những cống hiến cho cộng đồng.

Trong số 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023, tỉnh Đắk Lắk vinh dự có Thượng úy Dương Văn Tình, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk được nhận giải thưởng này.

Trên cương vị là thủ lĩnh Đoàn, thượng úy Tình luôn gương mẫu đi đầu; không ngừng đổi mới, sáng tạo và triển khai, thực hiện hiệu quả nhiều chuyên án lớn đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.

Năm qua, Thượng úy Tình đã chủ động tham mưu cấp ủy, Đoàn cấp trên kế hoạch thực hiện công tác năm; có nhiều công trình sáng kiến tiêu biểu như: Công trình “Ca tuần tra thanh niên”; tạo các Poster tuyên truyền nhận biết các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, poster tuyên truyền phương thức của loại tội phạm mua bán người…

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng các Bí thư Chi đoàn; Phó Bí thư, Bí thư Đoàn cấp cơ sở; cán bộ Đoàn trực tiếp làm công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đồng chí Đinh Xuân Hoàng, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian qua, đồng chí Dương Văn Tình - Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cũng như tập thể Ban Chấp hành chi đoàn tham mưu triển khai tốt các hoạt động phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt, các ca tuần tra thanh niên, xung kích đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; chung sức vì cộng đồng, hỗ trợ người dân ở các địa bàn. Ngoài ra đồng chí Tình là trinh sát trẻ trực tiếp trong hoạt động điều tra phá án được các cấp ủy đánh giá rất cao.

Trong Tháng Thanh niên 2023, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò xung kích, tình nguyện. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị triển khai chất lượng các phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị cũng như có sự nhạy bén, đổi mới, sáng tạo với những nội dung đa dạng, phong phú và mang lại nhiều kết quả cao.

Tuyên dương 20 thanh niên, phụ nữ Công an Đắk Nông tiêu biểu

Ngày 4/4, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ tuyên dương “Thanh niên, Phụ nữ Công an Đắk Nông tiêu biểu” năm 2022.

Giải thưởng Thanh niên, Phụ nữ Công an Đắk Nông tiêu biểu là phần thưởng cao quý, dành cho những đồng chí đoàn viên, hội viên có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, cũng như trong phong trào đoàn, hội.

Theo đó, 20 gương thanh niên, phụ nữ Công an Đắk Nông tiêu biểu được tuyên dương và vinh danh trong đợt này đã đại diện cho hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên, hội viên trong lực lượng Công an Đắk Nông.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông ghi nhận, đánh giá cao những thành tích nổi bật của các thanh niên, phụ nữ tiêu biểu trong lực lượng công an tỉnh. Dù ở lĩnh vực, vị trí công tác nào, các đồng chí đều vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia xây dựng phong trào đoàn, hội ngày càng vững mạnh...