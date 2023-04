Đại úy Công an xung kích trên mặt trận chống ‘giặc lửa’, luôn hướng về cộng đồng

TPO - Đại úy Phạm Thanh Nam (SN 1989), Phó Đội trưởng - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Nghệ An là đại diện của tuổi trẻ Nghệ An vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng cấp T.Ư năm 2023.