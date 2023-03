Xây dựng hình mẫu thanh niên khối lực lượng vũ trang với 5 tiêu chí giá trị

TPO - Chiều 29/3, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong khối lực lượng vũ trang với chủ đề Khát vọng - Bản lĩnh – Tiên phong – Trách nhiệm – Sáng tạo”.

“Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” là một trong những nội dung cụ thể của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Cuộc vận động vừa là môi trường rèn luyện kỹ năng, vừa là nơi nung nấu hoài bão, ý chí, lý tưởng của đoàn viên thanh niên, đồng thời khẳng định một mô hình giáo dục, một cách thức đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng củng cố tổ chức Đoàn - Đội - Hội vững mạnh.

"Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong khối lực lượng vũ trang" là 1 trong 6 diễn đàn quan trọng của tuổi trẻ Nghệ An được tổ chức trong Tháng Thanh niên, thu hút đông đảo lực lượng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, nhằm góp phần xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên khối lực lượng vũ trang nói chung và hình mẫu thanh niên Công an Nghệ An nói riêng.

Phát biểu tại diễn đàn, Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nội dung cuộc vận động tập trung vào việc xây dựng hình mẫu người thanh niên Việt Nam thời kỳ mới hướng tới mục tiêu “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”.

Tiếp cận dưới góc độ là cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh mạnh dạn đưa ra 5 tiêu chí giá trị: Khát vọng - Bản lĩnh – Tiên phong – Trách nhiệm – Sáng tạo.

Từ những tiêu chí giá trị đó, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, giải pháp xoay quanh việc làm thế nào để vận dụng, thể hiện cụ thể các giá trị này trong cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”? Làm thế nào để thể hiện cụ thể vào mỗi phong trào, hành động của thanh niên? Định hướng được cho thanh niên khối lực lượng vũ trang tỉnh thấm nhuần những giá trị này?

Ghi nhận những ý kiến đa chiều từ lực lượng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu tham dự diễn đàn, chị Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An đánh giá cao 5 tiêu chí mà tuổi trẻ Công an tỉnh đã lựa chọn. Luôn khát vọng lập công, bản lĩnh xông pha tới những nơi gian khó, tiên phong đón nhận việc mới, việc khó, trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và xã hội, sáng tạo không ngừng làm mới hoạt động của mình.

Đó vừa là sự kế thừa truyền thống của lực lượng vũ trang trên quê hương Xô viết, đặc biệt là sự phát huy cao độ 6 điều Bác Hồ dạy đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

“Đặt ra hình mẫu là việc làm không khó, cái khó là đưa hình mẫu vào thực tiễn, xây dựng các mô hình, điển hình để thực hiện. Từ các diễn đàn được tổ chức trong khối học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, thanh niên công nhân, đem những tiêu chuẩn của hình mẫu đối chiếu với thực tế của thanh niên Nghệ An hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã từng bước xác lập và hình thành các tiêu chí, chuẩn mực của thanh niên Nghệ An thời kỳ mới: “Hiếu học - Có ý thức chính trị - Trọng nghĩa - Đoàn kết”, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An chia sẻ.

Góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức 6 diễn đàn với tuổi trẻ tại 6 đơn vị gồm: Thành Đoàn Vinh, Trường Đại học Vinh, Công đoàn Khối Các cơ quan tỉnh; Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Huyện Nghi Lộc, Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An.