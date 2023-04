Tháng Thanh niên đã tạo nên một không khí thi đua sôi nổi trong mỗi bạn trẻ

TPO - Anh Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên TKV cho biết, Tháng Thanh niên 2023 đã tạo nên một không khí thi đua sôi nổi góp phần tích cực vào hiệu quả công việc, sự phát triển của Tập đoàn.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam – TKV tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên quý I, triển khai nhiệm vụ quý II và Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023.

Với chủ đề công tác năm “Xây dựng Đoàn TKV vững mạnh về tổ chức, thiết thực về phong trào góp phần xây dựng TKV phát triển bền vững”, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Tập đoàn trong quý I năm 2023 đã đạt được nhiều thành tích nổi bật

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, trong Tháng Thanh niên 2023, các cấp bộ Đoàn của TKV đã đăng ký đảm nhận 121 công trình thanh niên, 16 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 65 mô hình thanh niên tham gia quản lý. Trong đó, có nhiều công trình được đơn vị tổ chức cắm biển, như: công trình nhà chờ cho học sinh tại trường Tiểu học Kim Đồng – Bảo Lâm do Đoàn Thanh niên công ty Nhôm Lâm Đồng và Chi đoàn Bauxit – Nhôm Lâm Đồng thực hiện; công trình Khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em tại thôn Nông Sơn do Đoàn thanh niên TCT Điện lực hỗ trợ; công trình Tuyến đường thanh niên tự quản do bộ phận Thủy điện Đồng Nai 5 – Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực đảm nhận.

Ngày 19/3, Đoàn Thanh niên TKV tổ chức ra quân đồng loạt hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” tại 108 chi đoàn, đoàn bộ phận trực thuộc. Trong quý I/2023, tuổi trẻ TKV trồng mới hơn 9.000 cây xanh các loại, trong đó, riêng Tháng Thanh niên trồng mới gần 1.600 cây. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên hình thành thói quen bảo vệ môi trường với thông điệp 4T (từ chối, tiết giảm, tái sử dụng, tái chế) rác thải nhựa.

Anh Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên TKV cho biết, Tháng Thanh niên đã tạo nên một không khí thi đua sôi nổi góp phần tích cực vào hiệu quả công việc, sự phát triển của Tập đoàn. Trong đó, đáng chú ý là 100% đơn vị khối sản xuất đăng ký với chuyên môn đảm nhận tháng 3 là Tháng Thanh niên tham gia quản lý về sản xuất, công tác an toàn; 100% các đơn vị có công trình chào mừng 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Phát biểu tại hội nghị, ông Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư phụ trách Đảng uỷ Tập đoàn ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Đoàn Thanh niên TKV trong quý I/2023. Đồng thời nhấn mạnh, Đoàn Thanh niên Tập đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn Than Quảng Ninh và các tổ chức đoàn tại địa phương để triển khai tốt các hoạt động và phong trào, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong quý II và trong năm 2023.

Dịp này, Đoàn Thanh niên TKV đã trao giấy khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2023.