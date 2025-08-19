Đắk Lắk khởi công dự án bến cảng 24.000 tỷ, công suất 26 triệu tấn/năm

Ngày 19/8, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tập đoàn Hòa Phát tổ chức Lễ khởi động khu công nghiệp (KCN) Hòa Tâm - giai đoạn 1 và Cảng Bãi Gốc tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Đây là hai dự án trong chương trình các công trình trọng điểm quốc gia chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025).

Phối cảnh dự án cảng Bãi Gốc và KCN Hòa Tâm.

Dự án Cảng Bãi Gốc có tổng vốn đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng, quy mô 156 ha đất, 214 ha vùng nước, gồm 13 bến tàu đến 250.000 DWT, 12 bến tổng hợp và lỏng/khí 50.000 DWT, 1 bến SPM, công suất dự kiến 26 triệu tấn hàng hóa/năm trước 2030.

KCN Hòa Tâm - giai đoạn 1 do Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Hòa Tâm (thuộc Tập đoàn Hòa Phát) làm chủ đầu tư, diện tích 491 ha, vốn hơn 4.000 tỷ đồng, nhằm phục vụ Khu liên hợp gang thép Hòa Phát công suất 6 triệu tấn/năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trao quyết định chủ trương đầu tư cho dự án cảng Bãi Gốc và KCN Hòa Tâm.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, cho biết: giai đoạn 2025 - 2030, Hòa Phát đầu tư 120.000 tỷ đồng vào Đắk Lắk, gồm Cảng Bãi Gốc và Khu liên hợp gang thép. Khi hoàn thành, năng lực sản xuất thép đạt 22 triệu tấn/năm, tạo 15.000 việc làm, đóng góp 10.000 tỷ đồng/năm cho ngân sách, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm trung tâm sản xuất thép hàng đầu thế giới.

Cùng thời điểm, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Tập đoàn N&G tổ chức lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN công nghệ cao Phú Yên tại phường Hòa Hiệp. Dự án có quy mô diện tích đất khoảng 251,6 ha, tổng vốn đầu tư 2.369 tỉ đồng.

Sáng cùng ngày, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng tổ chức lễ khởi công dự án Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia tại Đà Lạt - Khu B3, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Dự án Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt có tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt được xây dựng trên diện tích 10,29 ha tại phường 7, TP Đà Lạt (nay là phường Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng) với tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Dự án bao gồm 3 phân khu chính: B1, B2 và B3.

Trong đó, khu B1 được thiết kế để xây dựng khu nhà ở cho huấn luyện viên, chuyên gia và vận động viên, cùng các cơ sở hỗ trợ, dự kiến khởi công vào cuối năm 2026; khu B2 có diện tích 3,77ha xây dựng khối nhà thi đấu đa năng, được khởi công tháng 10/2023, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 10/2025; khu B3 có diện tích 3,45ha xây dựng bể bơi có mái che, khu tập golf.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL phát biểu.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Việc khởi công công trình thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với sự nghiệp thể dục thể thao. Đồng thời là minh chứng cho hiệu quả hợp tác giữa các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương và các đơn vị thi công hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền thể thao hiện đại, nâng cao sức khỏe nhân dân, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, đóng góp cho thành tích quốc tế của thể thao Việt Nam”.

Bộ VH,TT&DL tin tưởng rằng, với tinh thần ‘Khẩn trương - An toàn - Chất lượng - Hiệu quả’, công trình sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật, sớm đưa vào hoạt động, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và thi đấu thể thao quốc gia.

Cùng ngày, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khởi công 2 dự án gồm: Dự án Khu nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II và dự án Khu tái định cư tại xã Hàm Kiệm (phục vụ dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua tỉnh Lâm Đồng). Đồng thời khánh thành 2 dự án gồm: Dự án Đường vào sân bay Phan Thiết giai đoạn 2 và dự án Đầu tư xây dựng cầu Mỏ Vẹt (huyện Đạ Tẻh cũ).