Đại diện Việt Nam tại Miss International 2025 liệu có thể “giữ chuỗi” sau Hoa hậu Thanh Thủy?

HHTO - Hành trình chinh phục vương miện Miss International 2025 của Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy được khởi động bằng sự kiện send-off mới đây. Là đại diện Việt Nam đến với cuộc thi này sau Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, liệu Kiều Duy có thể “giữ chuỗi” intop cho Việt Nam?

Sau hơn 10 tháng kể từ khi đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy sẵn sàng tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International) 2025 sẽ diễn ra trong tháng 11 tại Nhật Bản. Đêm chung kết được dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/11.

Tại buổi send-off, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy ra mắt video giới thiệu bản thân gửi đến BTC Miss International 2025. Sản phẩm được ghi hình tại nhiều địa điểm quen thuộc ở TP.HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Hồ Thị Kỷ, công viên Tao Đàn, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam..., được đầu tư chỉn chu về nội dung lẫn hình ảnh.

Thông qua video, Kiều Duy gửi gắm niềm tự hào và tình yêu sâu sắc dành cho quê hương, với mỗi khung hình đều mang theo thông điệp về một Việt Nam hiện đại nhưng vẫn đậm đà truyền thống, thể hiện mong muốn của cô trong việc lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè năm châu.

﻿

Hoa hậu Kiều Duy mang đến Miss International 2025 dự án nhân ái mang tên Chạm, hướng đến mục tiêu thứ 3 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc. Dự án bao gồm hoạt động trao tặng tủ thuốc với những loại thuốc cơ bản (không kê đơn), vật dụng y tế đến với các trạm y tế địa phương, bên cạnh những phần quà là nhu yếu phẩm, hỗ trợ chi phí cho các hộ gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy là người trao sash Miss International Vietnam 2025 cho Kiều Duy. Kế nhiệm Hoa hậu Thanh Thủy trong vai trò đại diện Việt Nam đến với cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025, Kiều Duy phải đối mặt với thách thức lớn trong việc “giữ chuỗi” intop cho Việt Nam. Fan sắc đẹp không cho rằng Kiều Duy có thể làm nên cú back to back cho Việt Nam ở cuộc thi này. Tuy nhiên, với nhan sắc và học vấn của người đẹp, cô hoàn toàn có cơ hội lọt Top 20 chung cuộc.