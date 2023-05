Công trình ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh

Sáng ngày 19/5,tại mặt bằng +40 Công ty Than Dương Huy, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Lễ gắn biển công trình Dự án Cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ lò chợ ĐB-12-1C/V12-KĐB - Công ty Than Dương Huy - TKV chào mừng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Tới dự có đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo TP Cẩm Phả. Về phía TKV có các đồng chí: Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc TKV; Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ TKV; Nguyễn Hoàng Trung - Thành viên HĐTV; Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Than Quảng Ninh; đại biểu Đoàn Thanh niên TKV, Đoàn Than Quảng Ninh; các Ban chuyên môn TKV; Giám đốc các Công ty sản xuất hầm lò vùng Cẩm Phả; lãnh đạo và đông đảo cán bộ, công nhân Công ty Than Dương Huy…

Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Mạnh Cường - Giám đốc Công ty Than Dương Huy báo cáo thực hiện hoàn thành công trình. Để đạt được kế hoạch sản xuất giai đoạn 2021-2025 của TKV giao, sản lượng than hầm lò của Công ty sẽ tăng từ 2 triệu tấn lên 2,3 triệu tấn vào năm 2023 và sẽ tăng vào các năm tiếp theo.

Do vậy, Công ty cần phải tăng cường đầu tư, áp dụng công nghệ cơ giới phía trong khai thác than hầm lò. Công ty đã báo cáo và được Tập đoàn phê duyệt đầu tư 01 dây chuyền CGH đồng bộ hạng nhẹ tại Lò chợ ĐB-12-1C/V12KĐB mức -40/+00, có chiều dầy vỉa TB 2,6m, chiều dài gương lò chợ 120m, chiều dài theo phương 190m, góc dốc TB 20 độ. Tổ hợp thiết bị đồng bộ theo dây chuyền cơ giới hoá hạng nhẹ gồm: 01 máy khấu, 01 máng cào gương, 01 máng cào thu hồi, 01 máy đập nghiền, 01 máy chuyển tải, 01 băng tải, 01 trạm bơm nhũ hóa, 01 trạm phun sương và 95 giàn chống thủy lực.

Chúc mừng, biểu dương tập thể lãnh đạo, công nhân Công ty Than Dương Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trịnh Thị Minh Thanh nhấn mạnh, đây là 1 trong 10 công trình tiêu biểu được tỉnh quyết định gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023) và tổ chức gắn biển đúng vào ngày kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác 19/5 (1890 - 2023).

Công trình hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng trong hiện thực hóa chủ trương về cơ giới hoá, hiện đại hóa trong quản lý và sản xuất của TKV, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng sản lượng, đáp ứng yêu cầu trong sản xuất để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Than Dương Huy cũng như của toàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị TKV tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, công nghiệp hóa, tự động hóa trong sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất, năng suất lao động, tăng sản lượng, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn, tăng sức cạnh tranh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tiếp tục chăm lo và nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho thợ mỏ.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc TKV ghi nhận, đánh giá cao Than Dương Huy đã nỗ lực hoàn thành công trình trước tiến độ, đảm bảo an toàn. Đồng chí Đặng Thanh Hải cho biết, thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023), các đơn vị trong Tập đoàn đã tích cực hưởng ứng, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong sản xuất và đã có hàng trăm công trình thi đua, trong đó có nhiều công trình cấp Tập đoàn có quy mô lớn, tiêu biểu như công trình “Cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ lò chợ ĐB-12-1C/V12-KĐB Khu Đông Bắc” của Công ty Than Dương Huy giá trị trên 150 tỷ đồng, góp phần quan trọng để tăng năng suất lao động, tăng sản lượng, đáp ứng cho sản xuất và nhu cầu than cho nền kinh tế.

Tổng Giám đốc TKV đề nghị Công ty quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả công trình, góp phần nâng cao sản lượng, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện mục tiêu “Mỏ hiện đại, an toàn, năng suất cao".

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo TP Cẩm Phả và lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp xuống lò gắn biển công trình và kiểm tra sản xuất, thăm tặng quà thợ lò đang làm việc tại Lò chợ Cơ giới hoá đồng bộ hạng nhẹ ĐB-12-1C/V12-KĐB Khu Đông Bắc, tặng quà động viên công nhân lao động nhân “Tháng Công nhân - Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2023.