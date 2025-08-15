Công an Hà Nội vs Thể Công Viettel, 19h15 ngày 15/8: ‘Đại chiến’ ở Hàng Đẫy

CLB Công an Hà Nội khởi động mùa giải mới đầy hưng phấn khi đánh bại Thép Xanh Nam Định 3-2 ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia. Cho dù phải hành quân đến sân Thiên Trường và bị đánh giá thấp hơn, nhưng đội bóng của HLV Mano Polking vẫn chơi xuất sắc và giành chiến thắng đầy thuyết phục.

Đáng chú ý, Công an Hà Nội vượt qua Nam Định mà chưa sử dụng hết các tân binh “đắt giá” ở mùa giải này. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về Hàng Đẫy khi đội bóng ngành công an tiếp đón Thể Công Viettel ở trận khai mạc LPBank V.League 1-2025/26. Tiền vệ đến từ Australia, Stephan Mauk tiếp tục ngồi ngoài, nhưng Adou Minh sẽ ra sân ngay từ đầu.

Ở hướng ngược lại, Thể Công Viettel cũng cải tổ lực lượng mạnh mẽ và cho thấy tham vọng đua vô địch cùng HLV Popov. Ở trận này, Thể Công Viettel giới thiệu một loạt tân binh được đánh giá cao như Kyle Colonna, Đinh Xuân Tiến và đặc biệt là tiền đạo Lucao.

Tất cả hứa hẹn sẽ tạo ra trận khai màn cực kỳ hấp dẫn và kịch tính cho LPBank V.League 1-2025/26.

