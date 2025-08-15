Công an Hà Nội vs Thể Công Viettel 1-1 (Hết H1): Leo Artur lỡ cơ hội khó tin

TPO - Ở vị trí cận thành, Artur lại dứt điểm đi chệch cột dọc trong gang tấc, lỡ cơ hội đưa Công an Hà Nội vươn lên dẫn bàn Thể Công Viettel.

foul Hết hiệp 1: Công an Hà Nội 1-1 Thể Công Viettel Thể Công Viettel gây bất ngờ khi mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 nhờ công của Lucao, nhưng họ không thể đứng vững trước sức ép của Công an Hà Nội. Nếu các chân sút chủ nhà không phung phí cơ hội, tỷ số hiệp 1 có lẽ không dừng lại ở 1-1. report Thế trận một chiều 41': Công an Hà Nội đang áp đảo hoàn toàn và không cho Thể Công Viettel cơ hội tấn công. Đội chủ nhà vừa có thêm cơ hội từ phạt góc, nhưng Bùi Hoàng Việt Anh sút bóng không tốt. report KHÔNG VÀO! Đến lượt Leo Artur bỏ lỡ cơ hội 35': Công an Hà Nội có thêm tình huống phối hợp tấn công cực hay bên cánh trái, Leo Artur bật tường với Quang Hải thoát xuống đối mặt với Văn Phong. Tuy nhiên, số 10 lại sút bóng không chính xác trong thế đối mặt. report KHÔNG VÀO! Quang Hải phung phí cơ hội ngon ăn 28': Công an Hà Nội phản công nhanh sau khi giành được bóng ở giữa sân. Leo Artur dẫn bóng và chuyền dọn cỗ cho Quang Hải, nhưng số 19 lại dứt điểm quá nhẹ khi đối mặt với Văn Phong. Rất đáng tiếc cho Công an Hà Nội. report KHÔNG VÀO! Quang Hải bỏ lỡ cơ hội 25': Công an Hà Nội tấn công đẹp mắt ở trung lộ, Quang Hải thoát xuống đối mặt với Văn Phong nhưng bóng trôi quá nhanh khiến anh không kịp dứt điểm. Sau đó, Phan Văn Đức cố gắng móc bóng không thành công. goal VÀO! Alan ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Công an Hà Nội 23': Áp lực cực lớn mà Công an Hà Nội tạo ra đã mang lại kết quả. Từ pha căng ngang của Thành Long, Alan đệm bóng cực nhanh khiến Văn Phong bó tay chịu thua. 1-1 cho Công an Hà Nội. report KHÔNG VÀO! Leo Artur dứt điểm nguy hiểm 19': Leo Artur có cơ hội trong vòng cấm Thể Công Viettel và sút cực nhanh. Tuy nhiên, cú sút bằng chân trái của anh chỉ đưa bóng sát cột dọc đội khách. report Công an Hà Nội áp đảo 11': Sau khi thủng lưới, Công an Hà Nội đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ và tạo ra các cơ hội rõ ràng. report Leo Artur sút phạt không thành công 6': Quang Hải làm động tác giả cho Leo Artur sút phạt xuyên hàng rào của Thể Công Viettel, nhưng bóng đi không chính xác. yellow Xuân Tiến nhận thẻ vàng 5': Tiền vệ Thể Công Viettel nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ngay trước vòng cấm đội nhà. goal VÀO! Lucao mở tỷ số cho Thể Công Viettel 3': Thể Công Viettel có lời đáp trả ngay lập tức. Từ đường tạt bóng như đặt của Tiến Anh, Lucao chọn vị trí chính xác đánh đầu tung lưới Công an Hà Nội. 1-0 cho đội khách! report KHÔNG VÀO! Văn Phong cứu thua xuất sắc 2': Ngay ở phút thứ 2, Công an Hà Nội đã tạo ra cơ hội ghi bàn đầu tiên. Từ đường chuyền của đồng đội, Quang Hải dứt điểm cực nhanh trong vòng cấm Thể Công Viettel, nhưng Văn Phong đổ người cản phá xuất sắc. start Trận đấu bắt đầu tatic Đội hình xuất phát

CLB Công an Hà Nội khởi động mùa giải mới đầy hưng phấn khi đánh bại Thép Xanh Nam Định 3-2 ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia. Cho dù phải hành quân đến sân Thiên Trường và bị đánh giá thấp hơn, nhưng đội bóng của HLV Mano Polking vẫn chơi xuất sắc và giành chiến thắng đầy thuyết phục.

Đáng chú ý, Công an Hà Nội vượt qua Nam Định mà chưa sử dụng hết các tân binh “đắt giá” ở mùa giải này. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về Hàng Đẫy khi đội bóng ngành công an tiếp đón Thể Công Viettel ở trận khai mạc LPBank V.League 1-2025/26. Tiền vệ đến từ Australia, Stephan Mauk tiếp tục ngồi ngoài, nhưng Adou Minh sẽ ra sân ngay từ đầu.

Ở hướng ngược lại, Thể Công Viettel cũng cải tổ lực lượng mạnh mẽ và cho thấy tham vọng đua vô địch cùng HLV Popov. Ở trận này, Thể Công Viettel giới thiệu một loạt tân binh được đánh giá cao như Kyle Colonna, Đinh Xuân Tiến và đặc biệt là tiền đạo Lucao.

Tất cả hứa hẹn sẽ tạo ra trận khai màn cực kỳ hấp dẫn và kịch tính cho LPBank V.League 1-2025/26.

