Chung kết Hoa hậu Thế giới 2026: Bảo Ngọc vào top 40

TPO - Chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra vào tối 5/9 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của 111 thí sinh. Đại diện Việt Nam - Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang được nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán đăng quang.

Sau hành trình đi qua ba địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa, cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 chính thức khép lại với đêm chung kết diễn ra vào tối 5/9 tại Khánh Hòa với sự tham gia của 111 thí sinh. Đây là lần đầu cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời là mùa giải kỷ niệm 75 năm sân chơi nhan sắc.

Theo format, ban giám khảo sẽ lần lượt tìm ra top 40, 20, 12, 6. Ba người đẹp xuất sắc nhất sẽ được trao danh hiệu hoa hậu và hai á hậu. Năm nay, ban tổ chức lần đầu dành một suất trong top 6 cho thí sinh nhận lượt bình chọn lớn nhất của khán giả.

Trước đêm thi cuối, 18 thí sinh đã giành vé vào Top 40 nhờ thắng các vòng thi phụ, trong đó có Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Các hoa hậu, á hậu xuất hiện trên thảm đỏ trước giờ G.

Tại đêm chung kết, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri (Thái Lan) sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Hoa hậu Lương Thùy Linh, Miss World 2016 Stephanie Del Valle cùng nam vương Danny Mejía Romero đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Trước chung kết Miss World lần thứ 73, đại diện Việt Nam - Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc đua vương miện. Thành tích nổi bật ở các phần thi phụ, kinh nghiệm quốc tế, khả năng giao tiếp cùng sự đánh giá tích cực từ các chuyên trang sắc đẹp giúp đại diện Việt Nam bước vào đêm quyết định với vị thế của một ứng viên sáng giá.

Trước giờ G, hàng loạt chuyên trang sắc đẹp quốc tế nổi tiếng như Missosology, Sash Factor, Pageanthology đồng loạt xếp Bảo Ngọc là ứng viên số một cho ngôi vị cao nhất. Người đẹp 25 tuổi, quê Cần Thơ, cao 1,86 m, từng đăng quang Miss Intercontinental 2022.

Những năm qua, Bảo Ngọc sáng lập Gen Zero, tổ chức hướng tới việc trao quyền cho người trẻ tham gia các vấn đề về khí hậu và phát triển bền vững, đồng thời chuẩn bị học thạc sĩ về chính sách công, môi trường tại Mỹ.

Theo đại diện ban tổ chức, sân khấu chung kết Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 gần như là lớn và hoành tráng nhất trong lịch sử tổ chức của đơn vị này. Sân khấu dài hơn 110 m, sâu khoảng 30-40 m.

Sân khấu sẽ diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2026.

Công trình bố trí hệ thống LED nhiều lớp, các lối di chuyển nối hậu trường và hơn 5.000 chỗ ngồi phía trước, chưa kể khu vực đứng dành cho khán giả. Hơn 500 nhân sự làm việc liên tục để phục vụ người xem.

Miss World - Hoa hậu Thế giới là cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín hàng đầu, được tổ chức lần đầu năm 1951 tại Anh. Cuộc thi hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và các hoạt động nhân ái, cộng đồng của thí sinh.

Mùa giải năm nay lần đầu tổ chức tại Việt Nam từ ngày 8/8, quy tụ gần 120 thí sinh. Cuộc thi mang chủ đề Vietnam - Timeless Charm (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận), với hành trình đi qua ba địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa.

Trước Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Việt Nam có một số người đẹp đạt thành tích cao tại cuộc thi như Lan Khuê (Top 11), Lương Thùy Linh (Top 12), Đỗ Thị Hà (Top 13) và Đỗ Mỹ Linh (Hoa hậu Nhân ái, Top 40).