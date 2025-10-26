Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25: Không khí cổ vũ sôi nổi tại các điểm cầu

Bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết là: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc Học - Huế, thành phố Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành phố Hà Nội).
Đảm nhận vai trò MC dẫn dắt tại 4 điểm cầu trực tiếp là MC Đức Bảo (Nhà hát sông Hương - điểm cầu TP Huế), MC Huyền Trang (Cổng Đoan Môn, Hoàng Thành Thăng Long - điểm cầu TP Hà Nội), MC Công Tố (Quảng trường 2/4 - điểm cầu Khánh Hòa) và MC Phí Linh (Công viên Lạc Hồng - điểm cầu Đồng Tháp).
Còn tại trường quay S14 Đài truyền hình Việt Nam, vai trò MC dẫn dắt, kết nối 4 điểm cầu, truyền lửa tri thức thuộc về bộ đôi quen thuộc MC Khánh Vy và Ngọc Huy.
Tại điểm cầu Đồng Tháp, lúc 7h, trời có mưa, hàng nghìn học sinh đã có mặt, đội mưa để cổ vũ cho chàng trai đến từ trường THPT Cái Bè - Nguyễn Nhựt Lam.
Hòa Hội
Tại Huế có mưa, nhưng không khí trước giờ khai màn trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại điểm cầu này đang nóng lên từng giờ, dù địa điểm tổ chức phải thay đổi vào phút chót vì lý do thời tiết.
Trước giờ diễn ra chung kết, điểm cầu Huế vẫn còn mưa lớn. Dù thời tiết bất lợi, hàng nghìn học sinh, phụ huynh, người dân vẫn đổ về Nhà hát sông Hương, phường Thuận Hóa, Huế, để cổ vũ cho nhà leo núi Duy Khoa.
Ngọc Văn
Vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 được thiết kế bởi công nghệ tiên tiến mạ chân không vàng 18K, phủ thêm lớp nano bảo vệ.
Theo nhà thiết kế Đỗ Vân Trí, điểm nhấn nổi bật nhất trong thiết kế là chi tiết chứa đựng thông điệp quốc gia - ngôi sao vàng năm cánh, biểu tượng trên Quốc kỳ Việt Nam được khéo léo đặt trên vòng nguyệt quế. Qua đó, truyền tải thông điệp sâu sắc gửi gắm tới quán quân và thế hệ trẻ tương lai của đất nước - “Vinh quang không chỉ đến từ chiến thắng, mà còn từ hành trình nỗ lực hoàn thiện bản thân. Hãy đặt tình yêu nước và khát vọng cống hiến lên hàng đầu".
Trên hành trình tiến về trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 25, bốn "nhà leo núi" đến từ Hà Nội, Huế, Khánh Hòa và Đồng Tháp không chỉ vượt qua nhiều thí sinh tài năng khác mà còn ghi đậm dấu ấn riêng, mỗi người một vẻ. Cùng điểm lại hành trình "leo núi" của 4 chàng trai:
Mang tinh thần thoải mái và sự tiếp sức từ quê nhà Khánh Hòa, Đoàn Thanh Tùng (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) bước vào Chung kết Olympia 2025 với niềm tin vào chính mình và quyết tâm chạm tay vào vòng nguyệt quế vinh quang.
Dương Triều
Bất chấp cơn mưa dai dẳng vào buổi sáng chung kết, không khí tại điểm cầu Khánh Hòa (Quảng trường 2/4, Nha Trang) vẫn vô cùng sôi động và cuồng nhiệt.
Hàng ngàn học sinh, phụ huynh và người dân địa phương đã đội mưa, tập trung từ sáng sớm để cổ vũ hết mình cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn). Những tiếng reo hò, tiếng trống dồn dập và sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, áo đồng phục đã biến Quảng trường thành một "biển lửa" nhiệt huyết, tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho Đoàn Thanh Tùng tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025.
Thanh Thanh
Duy Phạm