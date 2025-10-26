Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25: Không khí cổ vũ sôi nổi tại các điểm cầu

photo Điểm cầu Huế có mưa vẫn đông kín khán giả đến cổ vũ Duy Khoa

Tại Huế có mưa, nhưng không khí trước giờ khai màn trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại điểm cầu này đang nóng lên từng giờ, dù địa điểm tổ chức phải thay đổi vào phút chót vì lý do thời tiết.

Trước giờ diễn ra chung kết, điểm cầu Huế vẫn còn mưa lớn. Dù thời tiết bất lợi, hàng nghìn học sinh, phụ huynh, người dân vẫn đổ về Nhà hát sông Hương, phường Thuận Hóa, Huế, để cổ vũ cho nhà leo núi Duy Khoa.

Nhà hát sông Hương lúc này đã đông kín khán giả.

Ngọc Văn