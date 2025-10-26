Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25: Không khí cổ vũ sôi nổi tại các điểm cầu

Nhóm PV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Màn tranh tài của 4 "nhà leo núi" xuất sắc nhất diễn ra vào lúc 8h30 ngày 26/10 tại trường quay S14. Cùng chờ đón ai sẽ trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25?

Bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết là: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc Học - Huế, thành phố Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành phố Hà Nội).

olympia-25-9527.jpg

Đảm nhận vai trò MC dẫn dắt tại 4 điểm cầu trực tiếp là MC Đức Bảo (Nhà hát sông Hương - điểm cầu TP Huế), MC Huyền Trang (Cổng Đoan Môn, Hoàng Thành Thăng Long - điểm cầu TP Hà Nội), MC Công Tố (Quảng trường 2/4 - điểm cầu Khánh Hòa) và MC Phí Linh (Công viên Lạc Hồng - điểm cầu Đồng Tháp).

Còn tại trường quay S14 Đài truyền hình Việt Nam, vai trò MC dẫn dắt, kết nối 4 điểm cầu, truyền lửa tri thức thuộc về bộ đôi quen thuộc MC Khánh Vy và Ngọc Huy.

photo Tại điểm cầu Đồng Tháp, hàng nghìn học sinh cổ vũ cho Nguyễn Nhựt Lam

Tại điểm cầu Đồng Tháp, lúc 7h, trời có mưa, hàng nghìn học sinh đã có mặt, đội mưa để cổ vũ cho chàng trai đến từ trường THPT Cái Bè - Nguyễn Nhựt Lam.

1.jpg
3.jpg
2.jpg
4.jpg
Bạn Đặng Thanh Nhân, trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp cổ vũ cho Nhựt Lam.

Hòa Hội

photo Điểm cầu Huế có mưa vẫn đông kín khán giả đến cổ vũ Duy Khoa

Tại Huế có mưa, nhưng không khí trước giờ khai màn trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại điểm cầu này đang nóng lên từng giờ, dù địa điểm tổ chức phải thay đổi vào phút chót vì lý do thời tiết.

Trước giờ diễn ra chung kết, điểm cầu Huế vẫn còn mưa lớn. Dù thời tiết bất lợi, hàng nghìn học sinh, phụ huynh, người dân vẫn đổ về Nhà hát sông Hương, phường Thuận Hóa, Huế, để cổ vũ cho nhà leo núi Duy Khoa.

hue1.jpg
hue2.jpg
hue3.jpg
hue4.jpg
Nhà hát sông Hương lúc này đã đông kín khán giả.

Ngọc Văn

report Cận cảnh vòng nguyệt quế dành cho Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 25

Vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 được thiết kế bởi công nghệ tiên tiến mạ chân không vàng 18K, phủ thêm lớp nano bảo vệ.

562231438-1239209408230758-2869004677477063971-n-8573.jpg
568550303-24877056205269746-2765826609943186271-n-6164.jpg
Cận cảnh vòng nguyệt quế dành cho Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 25.

Theo nhà thiết kế Đỗ Vân Trí, điểm nhấn nổi bật nhất trong thiết kế là chi tiết chứa đựng thông điệp quốc gia - ngôi sao vàng năm cánh, biểu tượng trên Quốc kỳ Việt Nam được khéo léo đặt trên vòng nguyệt quế. Qua đó, truyền tải thông điệp sâu sắc gửi gắm tới quán quân và thế hệ trẻ tương lai của đất nước - “Vinh quang không chỉ đến từ chiến thắng, mà còn từ hành trình nỗ lực hoàn thiện bản thân. Hãy đặt tình yêu nước và khát vọng cống hiến lên hàng đầu".

nguyet-que.jpg
nguyet-que1.jpg
Vòng nguyệt quế đã xuất hiện tại trường quay S14. Ảnh: Dương Triều

Trên hành trình tiến về trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 25, bốn "nhà leo núi" đến từ Hà Nội, Huế, Khánh Hòa và Đồng Tháp không chỉ vượt qua nhiều thí sinh tài năng khác mà còn ghi đậm dấu ấn riêng, mỗi người một vẻ. Cùng điểm lại hành trình "leo núi" của 4 chàng trai:

report Nam sinh Khánh Hòa sẵn sàng bứt phá

Mang tinh thần thoải mái và sự tiếp sức từ quê nhà Khánh Hòa, Đoàn Thanh Tùng (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) bước vào Chung kết Olympia 2025 với niềm tin vào chính mình và quyết tâm chạm tay vào vòng nguyệt quế vinh quang.

dtt-3.jpg
Đoàn Thanh Tùng (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn)
photo 4 chàng trai đã xuất hiện tại trường quay
5.jpg
Mở màn là chương trình văn nghệ
bao-khanh.jpg
olympia.jpg
4 "nhà leo núi" đã xuất hiện tại trường quay
4-4592.jpg
1-3545.jpg
z7156075015063-ea842845f00b62f48ebe3e1fdea3ca6a.jpg
z7156075649425-ffd86236c764e2fca40e7791b91e0b5f.jpg

Dương Triều

photo Các tiết mục văn nghệ điểm cầu Nhà hát sông Hương đậm bản sắc xứ Huế
hue1-5260.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đến điểm cầu Nhà hát sông Hương động viên, cổ vũ cho thí sinh Duy Khoa.
﻿Dự khán điểm cầu Huế còn có Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thanh Bình, cùng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn Huế, các sở ban ngành, địa phương, lãnh đạo Trường Quốc học Huế.
hue.jpg
Lãnh đạo, khán giả Huế cổ vũ nhiệt tình cho Duy Khoa.
z7156008398557-f185089ab78e8f962f2318250266dddb.jpg
Các tiết mục văn nghệ điểm cầu Nhà hát sông Hương đậm bản sắc xứ Huế
z7156008398439-fdf3508aa8c503ca0ce85974620d56a2.jpg
report Không khí tại điểm cầu Khánh Hòa sôi động và cuồng nhiệt dù trời đổ mưa

Bất chấp cơn mưa dai dẳng vào buổi sáng chung kết, không khí tại điểm cầu Khánh Hòa (Quảng trường 2/4, Nha Trang) vẫn vô cùng sôi động và cuồng nhiệt.

Hàng ngàn học sinh, phụ huynh và người dân địa phương đã đội mưa, tập trung từ sáng sớm để cổ vũ hết mình cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn). Những tiếng reo hò, tiếng trống dồn dập và sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, áo đồng phục đã biến Quảng trường thành một "biển lửa" nhiệt huyết, tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho Đoàn Thanh Tùng tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025.

khanh-hoa1.jpg
mc-cong-to.jpg
MC Công Tố tại điểm cầu Khánh Hòa

Thanh Thanh

photo Hình ảnh điểm cầu Hà Nội tại Hoàng thành Thăng Long
hn4.jpg
hn41.jpg
hn2.jpg
hn1.jpg
mc-mu-tat.jpg
MC Huyền Trang tại điểm cầu Hà Nội

Duy Phạm

photo Bộ đôi MC Khánh Vy - Ngọc Huy
khanh-vy.jpg
khanh-vy3.jpg
Nhóm PV
#Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 #Lê Quang Duy Khoa #Olympia 25 #Trường THPT Chuyên Quốc học Huế #THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam #vòng nguyệt quế

