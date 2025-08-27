Chiến sĩ tham gia diễu binh A80 nén nỗi đau bố mất để hoàn thành tốt nhiệm vụ

TPO - Vào đúng những ngày cuối cùng tham gia tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh, chiến sĩ Phan Gia Huy ở Quảng Trị nhận được tin bố mất, và anh đã nén nỗi đau, tập luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày 27/8, Ban tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 4 đã đến động viên chia sẻ cùng binh nhất Phan Gia Huy, hiện là chiến sĩ Tiểu đoàn diễu binh A80, Quân khu 4 tại Hà Nội khi nghe tin bố Huy vừa qua đời.

Binh nhất Phan Gia Huy. Ảnh Xuân Diện.

Chiến sĩ Phan Gia Huy cùng đồng đội đang tập luyện những ngày cuối cùng cho lễ diễu binh mừng Quốc khánh. Ảnh: Xuân Diện.

Trước đó, ngày 26/8, vừa trở về sau buổi tập luyện chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm mừng Quốc khánh, Phan Gia Huy nhận được tin người bố thân yêu của mình tại quê nhà phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị qua đời.

Phan Gia Huy là chiến sĩ trung đội 7, đại đội 11, tiểu đoàn 3, trung đoàn 1(Sư đoàn 324). Lúc bắt đầu kế hoạch tổ chức lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9, Huy được chọn tham gia đội hình diễu binh nên đã ra Hà Nội tập luyện cùng đồng đội từ hơn 3 tháng qua.

Nhận tin buồn đúng vào những ngày cuối của chương trình tập luyện, Phan Gia Huy đau xé lòng. Gia đình có hai chị em và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn lúc mẹ không có nghề nghiệp ổn định, bố thì ngã bệnh đã lâu. Huy càng thấu hiểu mình cần phải chia sẻ và bù đắp nhiều hơn cho bố mẹ.

Theo quy định, Ban tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 4 sẽ cử 1 cán bộ cùng Huy về chịu tang bố. Song ngày lễ đang đến gần và là người đi chính trong đội hình nên Huy quyết định nén nỗi đau để hoàn thành nhiệm vụ diễu binh rồi về chịu tang bố sau.

Ban chỉ huy Tiểu đoàn A80 và Ban tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 4 động viên chiến sĩ Phan Gia Huy. Ảnh: Xuân Diện.

"Diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhiệm vụ đặc biệt đối với Tổ quốc. Hơn thế nữa, ngày lễ kỷ niệm đã cận kề, nếu em về quê chịu tang bố sẽ khuyết đi một vị trí sẽ ảnh hưởng đến cả đội hình. Vì vậy, em quyết định hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này rồi về chịu tang bố sau. Chắc nơi suối vàng bố sẽ thông cảm và tha thứ, đồng tình với quyết định của em", Phan Gia Huy chia sẻ .

Gia đình và bà con họ hàng sau khi biết được quyết định của Phan Gia Huy đã rất đồng tình, ủng hộ và động viên Huy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tá Trần Văn Dinh - Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 1, đảm nhiệm chính trị viên đại đội 2, tiểu đoàn diễu binh A80, Quân khu 4 cho hay, ngay sau khi nhận được tin bố của chiến sĩ Phan Gia Huy qua đời, Sư đoàn 324 đã tổ chức đoàn cán bộ phúng viếng và phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị hỗ trợ gia đình lo tang lễ.

Ngày 27/8, được sự ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị do Đại tá Trương Như Ý - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và viếng thân phụ của Binh nhất Phan Gia Huy.

“Phan Gia Huy là một cá nhân gương mẫu, tích cực trong luyện tập. Thời gian tham gia luyện tập, Huy đã tận dụng giờ nghỉ, ngày nghỉ để rèn luyện thêm. Việc Huy tình nguyện gác nỗi đau ở lại luyện tập trở thành tấm gương sáng khiến cán bộ, chiến sĩ toàn Tiểu đoàn diễu binh A80, Quân khu 4 trân quý, ngưỡng mộ", Thiếu tá Dinh cho biết.

Đại tá Nguyễn Thao Trường - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, chia sẻ: "Binh nhất Phan Gia Huy tình nguyện ở lại luyện tập cùng đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ chung của quân đội trong ngày đại lễ của đất nước đã tiếp nối truyền thống của đơn vị.Trong đại dịch COVID-19, sư đoàn đã có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ có bố mẹ, người thân qua đời mà không thể có mặt lo tang lễ được vì đang phải cùng đơn vị tham gia chống dịch. Họ đã gác lại việc riêng vì nhiệm vụ chung, thầm lặng hy sinh, cống hiến vì tập thể".