Chi Pu - Lan Ngọc góp mặt trong bảng xếp hạng quốc tế cùng Bạch Lộc, Địch Lệ Nhiệt Ba

Như Quỳnh

HHTO - Chi Pu góp mặt trong danh sách "Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025" cùng dàn sao quốc tế như Bạch Lộc, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Hiện, Dương Dương, Dương Tử, Trương Nghệ Hưng, Tiêu Chiến...

Mới đây, APEA (Diễn đàn Doanh nhân Châu Á - Thái Bình Dương) nằm trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025 đã công bố bảng xếp hạng Những nhà lãnh đạo tiên phong dưới 35 tuổi (U35) khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025. Nhiều nhân vật trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao của Trung Quốc có tên trong danh sách như: Bạch Lộc, Địch Lệ Nhiệt Ba, Đàn Kiện Thứ, Lý Hiện...

ba9b1dc091bfc20781d4f88396870e20.jpg

Theo BTC, chương trình này tuyển chọn những cá nhân có sức ảnh hưởng dưới 35 tuổi đến từ nhiều quốc gia và ngành nghề khác nhau. Chương trình bao gồm 21 nền kinh tế trong khuôn khổ APEC. Tiêu chí tuyển chọn được chia thành ba cấp độ: Thành tích cá nhân (40%), Đóng góp xã hội (30%), Ảnh hưởng quốc tế (30%).

Về phía đại diện đến từ Việt Nam, hai nữ nghệ sĩ vinh dự góp mặt trong danh sách gồm có Chi PuNinh Dương Lan Ngọc. Trong đó, đây được xem như một bước tiến đáng chú ý, thể hiện sự công nhận không chỉ ở phạm vi nghệ thuật trong nước mà còn ở khả năng dẫn dắt và lan tỏa ra khu vực quốc tế của Chi Pu.

z7184627563507-da500b7996c204f90c19fbc89b28c892.jpg

Nhìn lại hành trình vừa qua, Chi Pu đã mở rộng phạm vi hoạt động sang thị trường tỉ dân thành công. Tháng 4/2023, nữ ca sĩ gây chú ý khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió và gặt hái được nhiều thành tích, lọt vào nhóm chiến thắng. Sau đó, người đẹp tiếp tục "giữ nhiệt" khi tham gia một số chương trình trò chơi truyền hình.

Bên cạnh lĩnh vực nghệ thuật, Chi Pu còn gây bất ngờ khi thông báo khởi nghiệp với quán phở Việt ở Thượng Hải, góp phần lan tỏa ẩm thực Việt với người dân cũng như khách du lịch đến với nơi này. Tiệm phở của Chi Pu trở thành địa điểm được đánh giá đứng Top 1 nhà hàng Việt tại Thượng Hải trên nền tảng đánh giá ẩm thực Dian Ping.

img-9016.jpg
Hai năm qua, Chi Pu thu hút thêm đông đảo người hâm mộ trong nước và quốc tế.

Trong nước, Chi Pu còn thử sức bản thân với vai trò đồng sáng lập công ty C Global Entertainment. Việc thành lập một công ty giải trí thể hiện tầm nhìn lãnh đạo trẻ: Không chỉ là nghệ sĩ độc quyền, cô còn là người tạo ra sân chơi, thu hút nhân tài, nâng tầm giá trị nội dung và thương hiệu Việt ra thị trường quốc tế. Sau thời gian dài hoạt động nghệ sĩ sôi nổi, Chi Pu hội tụ đủ các tiêu chí để được APEA xếp vào "bảng vàng": Vừa là nghệ sĩ, vừa là nhà kinh doanh và người dẫn dắt thế hệ mới.

cover-40.jpg
1464.jpg
Như Quỳnh
