Kinh tế

Google News

Chậm thanh toán giao dịch chứng khoán, cơ quan vận hành nói gì?

Việt Linh
TPO - Các công ty chứng khoán đã thông báo về việc tạm hoãn thanh toán chứng khoán phiên chiều nay (27/2). Theo lãnh đạo Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VDSC), hệ thống thanh toán gặp sự cố do đơn vị vận hành thực hiện bảo trì, dẫn đến chậm xử lý giao dịch của phiên 25/2.

Các nhà đầu tư chứng khoán cho biết đã nhận được thông báo khẩn từ công ty chứng khoán với nội dung tạm hoãn thanh toán chứng khoán phiên chiều nay (27/2). Cụ thể, theo thông tin từ VSDC, quy trình thanh toán chứng khoán ngày 27/2 hiện chưa hoàn tất, đối với các giao dịch: trái phiếu Chính phủ & trái phiếu doanh nghiệp niêm yết (giao dịch mua ngày 26/2/); cổ phiếu, chứng chỉ quỹ & chứng quyền có bảo đảm (giao dịch mua ngày 25/2)

z7569555417162-1aeb04dbbd3354367416367e5a7486dd.jpg
Thông báo tạm hoãn thanh toán gửi tới nhà đầu tư.

Do đó, những lệnh mua trái phiếu Chính phủ & trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm theo thời gian trên, dự kiến về trong phiên chiều 27/2 sẽ tạm thời chưa thể thực hiện cho đến khi có thông báo mới.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo VSDC cho biết, hệ thống thanh toán gặp sự cố do đơn vị vận hành thực hiện bảo trì, dẫn đến chậm xử lý giao dịch của phiên 25/2. Theo lịch, hôm nay là thời điểm chứng khoán về tài khoản nhà đầu tư. VSDC đang phối hợp với nhà thầu và chủ đầu tư để khắc phục.

Tại thời điểm trao đổi với PV, đại diện VSDC cho biết, hệ thống vẫn chưa hoàn tất xử lý để ghi nhận chứng khoán về tài khoản như thông lệ. Để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư, VSDC cho biết phương án là các công ty chứng khoán sẽ tạm thời cho phép bán số chứng khoán lẽ ra được nhận trong ngày. Các thành viên thị trường kiểm soát số dư và thực hiện bù trừ nghiệp vụ sau đó.

Đến khoảng 14h30, một số môi giới chứng khoán cho biết, cổ phiếu mua ngày 25/2 đã được quyết toán vào tài khoản chứng khoán để giao dịch.

Các công ty chứng khoán cũng nhanh chóng cập nhật thông tin tới khách hàng. Chứng khoán VNDirect thông báo, quy trình thanh toán bù trừ từ VSDC trong phiên chiều ngày 27/2 đã hoàn tất. Toàn bộ tiền và chứng khoán đã được hạch toán đầy đủ vào tài khoản của nhà đầu tư, có thể kiểm tra số dư trên ứng dụng.

Việt Linh
#chứng khoán #tạm hoãn #nhà đầu tư #hệ thống #bảo vệ

