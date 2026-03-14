Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Cận cảnh hòm phiếu quý hiếm của ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiếc hòm phiếu bầu cử đầu tiên được làm bằng gỗ, hình chữ nhật, để mộc, dài 37 cm. Đây vốn là chiếc hòm đựng tiền và đồ đạc quý, được nhân dân địa phương sử dụng làm hòm phiếu trong ngày Tổng tuyển cử 6/1/1946, trong điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn.

Ngày 6/1/1946, Tổng tuyển cử diễn ra trong cả nước, nhân dân ta từ Bắc đến Nam, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền núi, nô nức đến các nơi bỏ phiếu như một ngày hội.

Hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia đang trưng bày một hiện vật có liên quan đến cuộc bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên. Đó là hòm phiếu của nhân dân xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (cũ) dùng để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa I, ngày 6/1/1946.

Cận cảnh hòm phiếu được trưng bày tại bảo tàng.

Theo thông tin từ Bảo tàng Lịch sử quốc gia, hòm phiếu chỉ là một chiếc hòm gỗ hình chữ nhật, để mộc không sơn, có chiều dài 37 cm, rộng 20,5 cm và cao 22 cm, nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa của sự kiện lịch sử cách đây gần 70 năm. Hòm phiếu được sưu tầm về bảo tàng từ gia đình cụ Hoàng Học ở xóm Thanh Long, xã Thanh Hóa, Quảng Bình (cũ).

Tư liệu ghi lại lời kể của nhân vật, khi đó nhân dân xã Thanh Hóa lần đầu bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu này để bầu đại biểu quốc hội ở địa phương. Trong hoàn cảnh kháng chiến ở Quảng Bình, những hòm phiếu khác đều bị thất lạc, riêng cụ đã có ý thức giữ lại hòm phiếu này và bảo quản trong vòng 10 năm. Đến ngày 8/7/1956, cụ trao tặng hòm phiếu đó cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia).

Ảnh tư liệu người dân ở hai thành phố lớn bỏ phiếu năm 1946.

Đây là chiếc hòm phiếu duy nhất minh chứng về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên tại một tỉnh miền Trung của đất nước, địa phương gặp nhiều khó khăn thiếu thốn về vật chất và diễn ra nhiều chiến sự ác liệt giữa ta và địch. Vì vậy, ngoài ý nghĩa lịch sử, hiện vật trên còn thể hiện tấm lòng của người dân luôn tin tưởng hướng về sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Bác Hồ.

Ông Triệu Văn Hiển - nguyên Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia) - khẳng định đây là hòm phiếu "đặc biệt quý hiếm", là hiện vật gốc duy nhất từ cuộc bầu cử đầu tiên ở nước ta còn được lưu giữ.

Chiếc hòm phiếu bầu cử tại xã Thanh Hóa, tỉnh Quảng Bình mà Bảo tàng Lịch sử quốc gia đang lưu giữ gợi nhắc về ngày 6/1/1946 - dấu mốc vẻ vang trong lịch sử Quốc hội nước nhà.

Theo những số liệu được công bố ngày đó, một cuộc phổ thông đầu phiếu diễn ra trên cả nước đã bầu chọn 333 đại biểu Quốc hội đại diện cho nhiều địa phương, đảng phái chính trị, tầng lớp xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử với số phiếu cao nhất (98,4%).

#hòm phiếu #tổng tuyển cử 1946 #Quảng Bình #lịch sử Việt Nam #bảo tàng #cuộc bầu cử

