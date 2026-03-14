Lan truyền bí quyết trẻ đẹp độc hại

TP - Lần đầu tiên, “chim công làng múa” Trung Quốc mang “bữa tiệc thị giác” Khổng Tước đến Việt Nam và gây bão dịp 8/3. Cái tên Dương Lệ Bình lập tức phủ sóng. Khán giả không chỉ ca ngợi tài năng của bà mà còn tích cực “vén màn” nhan sắc, thần thái cùng sự linh hoạt hiếm có của nữ nghệ sĩ sắp bước vào độ tuổi “xưa nay hiếm” theo quan niệm của người xưa.

Bóp méo bí quyết của “chim công”

Mạng xã hội xuất hiện rầm rộ những bài phân tích bí quyết giữ gìn sự trẻ trung bền lâu của Dương Lệ Bình (68 tuổi). Họ cho rằng chìa khóa không nằm ở chế độ luyện tập kỷ luật, chế độ dinh dưỡng khoa học mà Dương Lệ Bình kiên trì theo đuổi. Bà trẻ trung là nhờ không có chồng và không sinh con. Những người bóp méo bí quyết của Dương Lệ Bình lý luận, chồng, con là gánh nặng khiến phụ nữ nhanh chóng già đi, dù có thuốc thần cũng không cứu vãn nổi.

Bài viết “bí kíp trẻ đẹp như yêu nữ của Dương Lệ Bình” của một tài khoản trên Facebook hút tới gần 8.000 lượt bày tỏ cảm xúc, gần 1.000 bình luận và chia sẻ. Vị này viết: “Các chị đã lấy chồng, đẻ 2-3 lứa, thức đêm, dỗ con, lo tiền học, lo chợ, lo nhà, lo họ hàng hai bên, lo thêm ông chồng anh không biết quần áo của anh ở đâu… xong quay sang uống kỷ tử táo đỏ mà kỳ vọng trẻ như bà Dương Lệ Bình thì hơi ác với cái bình trà”.

Tài khoản gieo rắc bí quyết trẻ đẹp tai hại kết luận: “Phụ nữ mà không lấy chồng, không sinh con, theo tôi là đã né được nửa gói combo áp lực cuộc đời rồi”. Đáng nói trong số 8.000 lượt bày tỏ cảm xúc chỉ lác đác vài tài khoản thả biểu tượng bày tỏ sự phẫn nộ, tức giận, hoặc thả biểu tượng bày tỏ nỗi lo, hơn 5.000 biểu tượng bày tỏ sự tán đồng, thích quan điểm đặt ra trong bài viết. Như một phản ứng dây chuyền, sau đó, nhiều tài khoản mạng xã hội tiếp tục bài ca “không lấy chồng, không sinh con sẽ trẻ đẹp như chim công làng múa Trung Quốc”.

Có lẽ Dương Lệ Bình cũng không ngờ bà “hot” ở Việt Nam theo cách này. Về bí quyết trẻ đẹp, “chim công làng múa” Trung Quốc không hề che giấu. Để giữ cơ thể linh hoạt, dẻo dai, mỗi ngày bà dành khoảng hai giờ để luyện tập, nhảy múa. Bà ăn uống đơn giản nhưng khoa học, trong thực đơn luôn có táo. Cụ thể, bữa trưa của bà gồm một quả táo, một phần thịt bò nhỏ, một bát súp gà. Bữa tối với hai quả táo, 200g thịt bò, không ăn gì thêm sau 17h.

Đời riêng của bà cũng không phải bí mật. Dương Lệ Bình đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Còn việc không sinh con không phải do bà sợ khó, sợ khổ, sợ già. Người chồng thứ 2 là một doanh nhân thành đạt người Mỹ, gốc Đài Loan (Trung Quốc) mong mỏi có con. Dương Lệ Bình từng đến bệnh viện khám, bác sĩ khuyên bà nên tăng cân nếu muốn sinh con. Bà đấu tranh gay gắt giữa tình yêu trọn đời (nghiệp múa) và sinh con, cuối cùng bà chọn sự nghiệp. Nhưng Dương Lệ Bình thấu cảm nỗi khát khao được làm cha của bạn đời. Bà tự thấy mình không có quyền tước đoạt nỗi khát khao ấy nên sau khi cân nhắc, bà lựa chọn giải thoát cho nửa kia của mình.

Việc không sinh con còn vì quan niệm khác, Dương Lệ Bình muốn sống để chiêm ngưỡng thế giới này, xem cái cây lớn lên ra sao, nước sông chảy thế nào, mây trắng trôi về đâu… Bà muốn làm mẹ của những đóa hoa, những chú chim nhỏ… Đó là cách nhìn và tận hưởng cuộc sống của một tâm hồn nghệ sĩ, tuyệt nhiên không liên quan đến bí quyết giữ gìn sự trẻ trung và nhan sắc như một số tài khoản ở ta phân tích và “bôi nhọ”.

Nghệ sĩ cần làm gương

Tại sao nhiều phụ nữ bình thường dám “tuyên truyền” bí quyết trẻ, đẹp độc hại trên mạng xã hội? Một số ý kiến cho rằng, người bình thường học theo “sao”. Đã có một số “ngôi sao” công khai bày tỏ quan điểm tiêu cực về hôn nhân và sinh con. Cách đây hơn 10 năm, ca sĩ Tuấn Ngọc từng gây xôn xao với cuộc trả lời phỏng vấn trên một tờ báo điện tử vì chuyện khuyên các con của ông không nên có con.

Ông lập luận, càng sống càng thấy sự tồn tại của ông trên Trái đất này chẳng giúp ích cho ai. Ngược lại, chỉ góp phần tàn phá Trái đất. Hơn nữa, sống cũng chẳng dễ dàng gì, luôn luôn phải cố gắng, nhất là khi đã có gia đình, rồi lại sinh con. Đó là cái khổ. “Mà tôi không muốn con tôi khổ nên xui nó đừng có con giống tôi”, Tuấn Ngọc nói. Quan điểm của giọng ca Riêng một góc trời gây tranh cãi. Có những khán giả đứng về phía ông nhưng có những người thẳng thắn phản đối. “Tôi nuôi con cũng thấy vất vả nhưng tôi luôn hạnh phúc vì có con cái”, một khán giả viết.

“Chim công làng múa” Trung Quốc ở độ tuổi U70 vẫn dẻo dai, quyến rũ trên sân khấu.

Phương Linh, ca sĩ được đánh giá tài sắc vẹn toàn, từng tạo tranh luận khi chị bày tỏ trên trang cá nhân góc nhìn về hôn nhân, tình yêu và con cái. “Thích cảm giác vợ chồng việc ai nấy làm, tối về đón đưa ăn hàng đỡ phải rửa bát. Chồng có việc tiếp khách thì vợ ở nhà tập đàn, vẽ hay đi cocktail với bạn. Nhưng thứ Bảy và Chủ nhật thì dành cho nhau, chơi golf cùng nhau. Không sinh con, già nhiều tiền thì ở biệt thự, ít tiền vào nhà già (nhà dưỡng lão)”, Phương Linh chia sẻ.

Không ít tài khoản đánh giá giọng ca Cơn gió lạ “ích kỷ”, đi ngược lại quan niệm truyền thống, khiến chị phải lên tiếng: “Ai cũng có một cuộc đời, sống sao bạn thích là được, miễn không ảnh hưởng ai”. Trong một phản hồi với vị khán giả “vô duyên” khuyên ca sĩ nên lấy chồng, sinh con vì tuổi không còn trẻ, Phương Linh nói đến lý do chị không nghĩ đến “hôn nhân, con cái”. “Vì cuộc sống phức tạp, môi trường ô nhiễm, thói hư tật xấu, cạm bẫy đầy rẫy…, nghĩ đến là sợ. Thôi, mình sống cho bản thân, ích kỷ nhưng an toàn. Lấy nhau về chung đụng tiền bạc, nội ngoại, không gian riêng tư… Yêu nhau thì nhà ai nấy ở, tiền ai nấy tiêu, vẫn được hẹn hò đưa nhau, giận nhau thì không phải ngày ngày đối mặt trực diện dễ sinh chán ghét. Đó mới nên là cuộc sống lứa đôi”, cô nêu quan điểm.

Một trong những “bộ đôi hoàn hảo” trong làng giải trí Việt là Lý Hải - Minh Hà. Họ có 4 người con, 2 trai, 2 gái. Những đứa trẻ thường xuất hiện trong các dự án phim của hai vợ chồng. Dù trải qua nhiều lần sinh nở nhưng Minh Hà vẫn giữ được sắc vóc thon gọn, thần thái trẻ trung, tươi tắn. Bí quyết giữ gìn sắc vóc của Minh Hà chính là chế độ ăn uống lành mạnh, chăm chỉ rèn luyện, sống vui vẻ, tích cực. Gia đình hạnh phúc chính là “thần dược” trong việc giữ gìn nhan sắc của nhà sản xuất mát tay.

Nghệ sĩ có quyền lựa chọn cách sống mà họ thích, song khi công khai chia sẻ quan điểm, góc nhìn trên truyền thông, mạng xã hội cũng cần cân nhắc, vì người nổi tiếng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Chuyên gia văn hóa, PGS.TS Nguyễn Văn Cương nhìn nhận, quan điểm của ca sĩ Tuấn Ngọc tiêu cực, không nên “phát tán”, gây chú ý. Ông cho rằng, nhiều khi người nổi tiếng cũng cố tình phát ngôn gây tranh cãi để thu hút sự chú ý, chưa chắc họ đã sống, đã làm như họ nói.

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình tại Hà Nội.

“Chim công làng múa” Trung Quốc thời trẻ.

Khán giả Hoàng Linh (Hà Nội) phản ứng gay gắt trước góc nhìn về tình yêu, hôn nhân, con cái gây tranh luận của người nổi tiếng. Vị khán giả nói: “Nghệ sĩ cho rằng họ có quyền nói điều họ nghĩ, bày tỏ trung thực quan điểm của họ. Song họ nghĩ sao khi quan điểm, cách nhìn của họ đang đi ngược lại nỗ lực của Nhà nước nhằm khắc phục mối nguy già hóa dân số? Ở Việt Nam, nhiều chính sách đã được đưa ra để khuyến khích sinh con hoặc sinh thêm con. Tuổi thọ trung bình tăng cao, tỷ lệ sinh giảm mạnh đưa đến hệ quả tất yếu là dân số già hóa".

Tháng 3/2023 cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi, chiếm 17% dân số. Dự kiến đến năm 2036, Việt Nam sẽ chuyển dịch từ xã hội già hóa sang xã hội già. Nghệ sĩ cần phải nắm bắt những thông tin như thế, phải dùng hình ảnh và tiếng nói của mình để “gỡ rối” vấn đề thay vì “đổ dầu vào lửa”, khiến tình hình phức tạp thêm.