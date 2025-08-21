Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Cán bộ hội phụ nữ đi thu hồi tiền vốn vay từ hội viên rồi chiếm đoạt

Nguyễn Ngọc
TPO - Khi đi thu hồi tiền gốc, lãi vay của hội viên tham gia vay vốn, Bùi Thị Thu Thủy - cán bộ mặt trận, hội phụ nữ đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã khởi tố, bắt giam bà Bùi Thị Thu Thủy (63 tuổi, trú tại thôn La Hà, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) về tội tham ô tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ công an, trước đó, bà Thủy là cán bộ mặt trận, Hội phụ nữ thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, nay là xã Tư Nghĩa.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác giữa Ngân hàng Thương mại CP Đông Nam Á, chi nhánh Quảng Ngãi và Hội phụ nữ thị trấn La Hà, bà Thủy đã lợi dụng việc được phân công là người trực tiếp thực hiện việc thu hồi tiền gốc, lãi vay đối với các hội viên tham gia vay vốn và đã chiếm đoạt tiền của các hội viên với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

de3421cddd34556a0c25.jpg
Bà Bùi Thị Thu Thủy bị khởi tố, bắt giam về tội tham ô tài sản.

Theo Cơ quan điều tra, đây là vụ án rất nghiêm trọng, liên quan đến gần 50 cá nhân. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của bà Thủy cũng như trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị cá nhân là hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ thị trấn La Hà (cũ) đã nộp đủ số tiền tất toán hợp đồng vay cho bà Thủy thì đến Ngân hàng Thương mại CP Đông Nam Á, chi nhánh Quảng Ngãi để kiểm tra lại thông tin về hợp đồng vay vốn.

Nếu tình trạng hợp đồng vay vốn chưa được tất toán, có dấu hiệu bị bà Thủy chiếm đoạt thì đề nghị đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ số 216 đường Bích Khê, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) để trình báo, cung cấp tài liệu để đảm bảo về quyền lợi.

Nguyễn Ngọc
