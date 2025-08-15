Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cựu kế toán Phòng Nội vụ TP Mỹ Tho tham ô 3,7 tỷ đồng

H. Bằng
TPO - Lợi dụng nhiệm vụ được phân công, Sĩ đã lập 136 chứng từ khống sử dụng chữ ký số của Trưởng Phòng Nội vụ TP Mỹ Tho để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 15/8, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tấn Sĩ (36 tuổi, ngụ phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cũ) là cựu kế toán Phòng Nội vụ TP. Mỹ Tho về tội "Tham ô tài sản".

z6909804638987-7b031d8ea03d988683ff01e0bc705a1f.jpg
Bị cáo Sĩ tại phiên toà.

Ngoài ra, bị cáo Lê Văn Đẳng (nguyên Trưởng Phòng Nội vụ TP. Mỹ Tho) cũng bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng từ tháng 3/2021 đến tháng 8/2023, Sĩ lợi dụng nhiệm vụ được phân công là kế toán của Phòng Nội vụ TP. Mỹ Tho đã lập 136 chứng từ khống gồm các giấy rút dự toán ngân sách nhà nước và ủy nhiệm chi.

Sau đó, Sĩ sử dụng chữ ký số của ông Đẳng là chủ tài khoản ký chứng từ khống gửi qua dịch vụ công Kho bạc Nhà nước chiếm đoạt số tiền hơn 3,7 tỷ đồng từ nguồn tiền ngân sách nhà nước cấp cho Phòng Nội vụ TP. Mỹ Tho.

Riêng bị cáo Đẳng là Trưởng phòng - chủ tài khoản của Phòng Nội vụ TP. Mỹ Tho đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra tài chính, ngân sách cấp được cấp không quản lý chặt chẽ chữ ký số được giao, không tổ chức quyết toán tài chính theo quy định để Sĩ sử dụng, làm thủ tục phê duyệt 136 chứng từ, chiếm đoạt số tiền 3,7 tỷ đồng.

Sĩ đã tự nguyện nộp lại trên 864 triệu đồng để khắc phục một phần thiệt hại do hành vi phạm tội của mình đã gây ra. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Sĩ.

Quá trình điều tra, Sĩ và Đẳng đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác. Ngoài ra, Sĩ nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử và tuyên án vào ngày 19/8.

H. Bằng
