Cái giá của lòng tham và sự gian dối

TPO - “Cõng” 2 lệnh truy nã nhưng Lê Quang Vũ vẫn tiếp tục con đường phạm pháp. Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi, người đàn ông đã phải trả giá đắt cho lòng tham và sự gian dối.

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo

Sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoà Vang (cũ), TP Đà Nẵng truy nã về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản người khác”; Công an TP Quy Nhơn (cũ), tỉnh Bình Định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Lê Quang Vũ (SN 1990, trú TP Đà Nẵng) bỏ trốn khỏi địa phương. Vũ không liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi số điện thoại, lang bạt qua nhiều tỉnh, thành.

Từng có thời gian hành nghề lái xe, Vũ nắm được nhu cầu thuê chở hàng hóa của nhiều chủ cửa hàng nên nảy sinh ý định lừa đảo. Người đàn ông đã giả danh đơn vị vận chuyển để nhận chuyển hàng cho ai có nhu cầu, sau đó chiếm đoạt.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Vũ lên mạng xã hội Facebook tìm các bài viết cần thuê vận chuyển hàng hóa. Sau khi trò chuyện, thống nhất giá cả, Vũ sẽ thuê một đơn vị vận chuyển đến bốc hàng rồi chở đi bán lấy tiền tiêu xài. Bằng hình thức trên, Vũ đã 2 lần thực hiện hành vi phạm tội.

Lê Quang Vũ thời điểm bị bắt giữ

Ngày 7/8/2024, Vũ thấy bài viết của chị Hoàng Thị Diễm H. (kế toán của một công ty tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ) đăng tải trên mạng. Công ty này đang cần tìm đơn vị vận chuyển 3 cuộn tôn lạnh mạ màu từ thị xã Hoàng Mai (cũ), Nghệ An vào TP Đồng Hới.

Vũ đã liên hệ chị H. để nhận vận chuyển số hàng trên. Hai bên thống nhất giá thuê vận chuyển là 3,6 triệu đồng. Tin tưởng, chị H. đã kết bạn zalo gửi vị trí xưởng tôn và số điện thoại của chủ kho hàng cho Vũ.

Sau khi tìm được “con mồi”, Vũ liên hệ với một người làm nghề thu mua phế liệu ở Thái Nguyên (cũ) để bán 3 cuộn tôn trên. Sau đó, Vũ tiếp tục tìm và liên hệ một công ty vận chuyển khác ở Hà Nội để thuê vận chuyển số hàng trên. Không biết số tôn trên là do vi phạm pháp luật mà có nên công ty vận chuyển đã đồng ý chở hàng với giá 7 triệu đồng.

Trưa 8/8, Lê Quang Vũ đi ra kho tôn tại thị xã Hoàng Mai (cũ) gặp lái xe của công ty vận tải. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất kho, số hàng trên được Vũ chỉ đạo chở ra Thái Nguyên bán với giá hơn 150 triệu đồng. Theo định giá tài sản, tổng giá trị 3 cuộn tôn mà Lê Quang Vũ đã lừa đảo, chiếm đoạt tại thời điểm đó là 350 triệu đồng.

Phi vụ lừa đảo đầu tiên trót lọt, chỉ một tuần sau, Vũ đã thực hiện hành vi lừa đảo thứ hai. Lần này, Vũ nhận vận chuyển 7 cuộn cáp có tổng trọng lượng hơn 21 tấn và 110 bộ neo (thiết bị cố định sử dụng trong xây dựng công trình) cho một doanh nghiệp ở Bình Dương (cũ) đi Quảng Ngãi.

Bị cáo Lê Quang Vũ

Tuy nhiên, 7 cuộn cáp này sau đó đã bị Vũ bán cho một cơ sở thu mua phế liệu với giá hơn 190 triệu đồng. Còn 110 bộ neo anh ta gửi lại cơ sở thu mua phế liệu, không giao đến địa chỉ cần nhận. Cơ quan chức năng định giá 7 cuộn cáp và 110 bộ neo trị giá hơn 442 triệu đồng.

Ngày 29/8/2024, Lê Quang Vũ bị Công an Nghệ An bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà đối tượng chiếm đoạt của các bị hại là gần 800 triệu đồng.

Thời điểm bị bắt giữ, Lê Quang Vũ đang “cõng” 2 lệnh truy nã về các tội danh liên quan đến chiếm đoạt tài sản.

Trả giá

Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Quang Vũ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” diễn ra vào một ngày mưa rét. Lần thứ 4 hầu tòa, bị cáo tỏ ra khá bình thản và nhận hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Nam bị cáo khai nhận, trước đây làm nghề lái xe nhưng sau khi dính vào lao lý, bản thân không có nghề nghiệp, thiếu tiền tiêu xài nên nghĩ ra cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo tiêu xài cá nhân.

“Trong thời gian tạm giam bị cáo đã nhận thức rõ hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật, xin tòa cho cơ hội sửa sai”, bị cáo Vũ trình bày.

"Cõng" 2 lệnh truy nã, Lê Quang Vũ tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, lời cầu xin của bị cáo không thành thật khi đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo. Năm 2013, Lê Quang Vũ từng bị xử phạt 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Vũ còn bị Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng xử phạt hành chính về hành vi Trộm cắp tài sản.

Ra tù, Vũ từng có thời gian vào các tỉnh phía Nam sinh sống. Hoàn lương chưa lâu, đối tượng này lại thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Khi bị bắt về hành vi giả đơn vị vận chuyển để lừa đảo, do có liên quan đến 2 vụ án khác nên Lê Quang Vũ lần lượt bị đưa ra xét xử. Theo đó, vào tháng 6/2025, Lê Quang Vũ bị TAND huyện Hòa Vang (cũ), TP Đà Nẵng tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Một tháng sau, Vũ tiếp tục bị TAND khu vực 1- Gia Lai xử phạt 6 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật. Trong vụ án này, việc bị cáo phạm tội 2 lần là tình tiết tăng nặng. Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Quang Vũ 13 năm tù. Tổng hợp với 2 bản án trước đó buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 21 năm 6 tháng tù.