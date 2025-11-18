Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Các xã, phường ở Thanh Hóa được phân bố hơn 330 ô tô công

Hoàng Phúc
TPO - UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định phân bổ 569 ô tô công cho các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và chính quyền cơ sở; trong đó, mỗi xã, phường được cấp hai xe công.

Ngày 18/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh có quyết định về việc phân bổ và quản lý ô tô công trên địa bàn.

Cụ thể, các đơn vị được phân bổ ô tô gồm Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và đơn vị tương đương cấp tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh cùng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở và các xã, phường.

Thanh Hóa phân bố ô tô công cho các đơn vị trong tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa dự kiến phân bổ tổng cộng 569 ô tô công cho các đơn vị. Trong đó, Sở Xây dựng 11 xe, Sở Công Thương 8 xe, Sở Nông nghiệp và Môi trường 30 xe, Sở Văn hóa, Thể Thao, Du lịch 12 xe, Sở Y tế 89 xe... Trong số 569 xe công sẽ phân bố, có 332 xe được giao cho 166 xã, phường. Mỗi UBND, Đảng ủy cấp xã, phường được cấp 2 xe công.

Theo quyết định này, Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy không thuộc phạm vi áp dụng.

Quyết định cũng yêu cầu các cơ quan và đơn vị quản lý trực tiếp số xe được giao để phục vụ công tác chung, trường hợp có đơn vị trực thuộc, thủ trưởng cơ quan quyết định việc bố trí, sử dụng phù hợp.

Hoàng Phúc
