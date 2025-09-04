Các trường Đại học chuẩn bị lễ khai giảng toàn quốc năm học mới thế nào?

SVO - Lễ khai giảng toàn quốc sẽ lần đầu tiên được tổ chức vào sáng ngày 5/9/2025, đồng loạt tại tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước. Các trường Đại học đã chuẩn bị cho sự kiện này như thế nào?

Thạc sĩ Đặng Hương Giang - Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Đại học Thuỷ Lợi cho biết Nhà trường hoàn toàn ủng hộ chủ trương này và xem đây là cơ hội để lan tỏa hình ảnh tích cực, hiện đại của giáo dục đại học Việt Nam nói chung và của nhà trường nói riêng. Ban Giám hiệu cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng bắt tay vào công tác chuẩn bị, thể hiện tinh thần chủ động và trách nhiệm cao.

Thạc sĩ Đặng Hương Giang - Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên,

﻿Trường Đại học Thuỷ Lợi.

Để đảm bảo lễ khai giảng diễn ra trang trọng, đồng bộ và để lại dấu ấn đặc biệt, Trường Đại học Thuỷ Lợi đã lên kế hoạch triển khai nhiều đầu việc quan trọng: Tổ chức chương trình khai giảng trực tiếp tại Hội trường T35 (từ 7h15 đến 8h00) dành cho cán bộ giáo viên và đại diện sinh viên; từ 8h00 đến 9h30 tiếp sóng trực tiếp từ đầu cầu Trung tâm Hội nghị quốc gia đến HT T45 dành cho Tân sinh viên K67; HT-T35 dành cho đại diện K66 trở về trước... Nhà trường cũng đã trang trí khuôn viên, truyền thông trực quan trong và ngoài trường với thông điệp chủ đề năm học mới. Bên cạnh đó, Trường Đại học Thuỷ Lợi cũng đã huy động 100 sinh viên, đoàn viên, cán bộ trẻ cùng tham gia hỗ trợ công tác tổ chức và tham gia tại Trung tâm Hội nghị quốc gia để thể hiện tinh thần “Chủ động – Sáng tạo – Kết nối”.

Trường Đại học Thủy lợi.

Thạc sĩ Đặng Hương Giang cho rằng dù là lần đầu tổ chức sự kiện quy mô toàn quốc, thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc lớn, nhưng với tinh thần đoàn kết và kinh nghiệm tổ chức nhiều chương trình lớn, Nhà trường tin tưởng sẽ mang đến một lễ khai giảng trọn vẹn, ý nghĩa và tự hào.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Đông, Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông tin Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 và triển khai đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Nhà trường. Đây là một sự kiện rất lớn, hòa chung không khí của các thế hệ cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên trên toàn quốc, theo đúng tinh thần chỉ đạo, Nhà trường sẽ tổ chức lễ khai giảng chu đáo, an toàn, tiết kiệm, lan tỏa ý nghĩa.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Đông, Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức Trường Đại học

﻿Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chuẩn bị cơ sở vật chất, đường truyền, tập trung cán bộ và người học tham dự, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền về ý nghĩa của kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ giáo dục và Đào tạo) và Khai giảng năm học 2025 – 2026, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua đạt nhiều thành tích cao trong năm học mới 2025 – 2026.

Ngoài hoạt động chung, Nhà trường cũng tổ chức hoạt động đặc trưng của sinh viên ngành Y: Nghi thức tuyên thệ của tân sinh viên, tổ chức tuyên dương thủ khoa các ngành đào tạo, trao giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn AUN – QA, ….

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Đông cho biết: “Với sự chuẩn bị chu đáo, sự hưởng ứng của cán bộ và người học toàn trường, chúng tôi tin tưởng chương trình sẽ thành công tốt đẹp”.

Anh Nguyễn Thành Lộc – Thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh rất tin tưởng vào thành công của lễ khai giảng toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức: “Song song với việc tham gia sự kiện chung của ngành, nhà trường cũng triển khai nhiều hoạt động chào mừng năm học mới. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên phát động phong trào thi đua học tập – rèn luyện, tổ chức các diễn đàn sinh viên sáng tạo – khởi nghiệp, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, và chuẩn bị chuỗi chương trình chào đón Tân sinh viên Khóa 66, giao lưu câu lạc bộ, đội, nhóm… Tất cả nhằm tạo không khí phấn khởi, động viên sinh viên bước vào năm học mới với tinh thần hăng hái, trách nhiệm, vừa gắn bó với truyền thống của ngành, vừa khẳng định dấu ấn riêng của Trường Đại học Vinh”.

Anh Nguyễn Thành Lộc – Thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch Hội Sinh viên

﻿Trường Đại học Vinh.

Theo anh Nguyễn Thành Lộc, khó khăn lớn nhất là thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm và khai giảng toàn quốc trùng với lúc sinh viên Khóa 66 của Trường Đại học Vinh chưa chính thức nhập học, nên các em chưa có điều kiện trực tiếp hòa mình vào không khí trang trọng, ý nghĩa của ngày hội lớn. Điều này phần nào ảnh hưởng đến niềm vui trọn vẹn của toàn thể thầy và trò nhà trường. Tuy nhiên, bằng sự quan tâm của Đảng ủy – Ban Giám hiệu, sự chuẩn bị của các tổ chức đoàn thể và nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, Trường Đại học Vinh đã và sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động chào mừng sau khi tân sinh viên nhập học, để các em vẫn được chia sẻ niềm tự hào chung và khởi đầu năm học mới trong khí thế phấn khởi, tự tin.