Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Ca sĩ cao 1,81 m đăng quang hoa hậu

Duy Nam

TPO - Người đẹp Tutu Mosquera đã đăng quang danh hiệu Seronita Colombia - Hoa hậu Colombia 2026. Cô là ca sĩ, có chiều cao ấn tượng 1,81 m.

snapinstato-582296358-18538008712059862-173040711240314077-n.jpg
snapinstato-582030364-18538008703059862-3726378556701557314-n.jpg
Chung kết cuộc thi Seronita Colombia 2025-2026 đã diễn ra ngày 18/11 với chiến thắng thuộc về người đẹp Tutu Mosquera đến từ vùng Valle del Cauca. Cô giành quyền đại diện Colombia tham dự Hoa hậu Quốc tế 2026 tại Nhật Bản.
snapinstato-582056028-18538008721059862-5289092953822314910-n.jpg
snapinstato-584054697-17976217559946423-1752548128065209309-n.jpg
Tutu Mosquera đã vượt qua 25 thí sinh để giành danh hiệu cao nhất. Seronita Colombia là cuộc thi sắc đẹp có lịch sử lâu đời ở Colombia với nhiều hoa hậu từng đăng quang ở các cuộc thi như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế...
snapinstato-584396437-18538069177059862-7273295180575685594-n.jpg
snapinstato-583371435-18538069168059862-1747363261761318395-n.jpg
Tân Hoa hậu năm nay 24 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,81 m và thân hình thanh mảnh, quyến rũ. Cô có bằng quản trị kinh doanh chuyên sâu về phát triển bền vững, đồng thời là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sáng tạo nội dung.
snapinstato-582071647-17975725928946423-9097332212437145864-n.jpg
snapinstato-581459546-17975725871946423-2565490227338311697-n.jpg
Bên cạnh đó, cô đã nuôi dưỡng tình yêu dành cho âm nhạc và khiêu vũ từ nhỏ, đặc biệt là salsa, một trong những nét văn hóa đặc trưng của vùng Valle del Cauca.
snapinstato-576093432-17975420519946423-7521938188629322729-n.jpg
snapinstato-579972067-17975420510946423-3154847212912849957-n.jpg
Ngoài sắc vóc ấn tượng, người đẹp còn được đánh giá cao ở khả năng giao tiếp, ứng xử. Cô thông thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Đây được xem là lợi thế của người đẹp khi đại diện quốc gia trên đấu trường quốc tế.
snapinstato-581370662-17975582747946423-541123285744758843-n.jpg
snapinstato-580568490-17975582846946423-5138497606133461041-n-9164.jpg
Cô cũng đam mê thời trang, đặc biệt là thời trang tuần hoàn và thời trang bền vững.
snapinstato-568632729-17973442985946423-3546576396445218028-n.jpg
snapinstato-568559628-17973443084946423-2860035031052596405-n.jpg
Tutu Mosquera có vóc dáng mảnh mai nhưng khỏe khoắn, quyến rũ đậm chất Latinh.
snapinstato-569029218-17973443093946423-2375392462294643872-n.jpg﻿
snapinstato-568445340-17973443009946423-2072562792729578613-n.jpg
snapinstato-568457885-17973442994946423-5091795196582910654-n.jpg
snapinstato-569977854-17973443039946423-6085256240177604007-n.jpg
Trên trang cá nhân có hơn 32.000 người theo dõi, người đẹp thường đăng tải những hình ảnh áo tắm, truyền cảm hứng về lối sống năng động, khỏe mạnh.
snapinstato-419051467-399770889193443-2979785697574676995-n.jpg
snapinstato-419274690-3706872332928190-6189945649843106602-n.jpg
Mosquera tự nhận mình là người đồng cảm, chân thành và khiêm tốn. Theo cô, những phẩm chất này đã cho phép cô kết nối và thấu hiểu những người xung quanh. Cô cam kết sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm và coi đây là công cụ để thông tin, giáo dục và thúc đẩy hạnh phúc trong cộng đồng.
snapinstato-551941782-17969884460946423-7580202887035910436-n.jpg
snapinstato-551503448-17969884565946423-5941699464220752650-n.jpg
"Tôi khuyến khích việc sử dụng mạng xã hội một cách có ý thức, vì đó có thể là cách để thông tin, giáo dục và tạo ra hạnh phúc trong cộng đồng", người đẹp chia sẻ.
snapinstato-545509579-17968796060946423-2762767199510871600-n.jpg
snapinstato-545010224-17968796036946423-3933739972081372631-n-6986.jpg
Năm ngoái, người đẹp đăng quang Seronita Colombia là Catalina Duque. Cô đại diện Colombia giành quyền tham dự Hoa hậu Quốc tế 2025 đang diễn ra ở Nhật Bản. Người đẹp Colombia đang được nhận xét là ứng viên sáng giá cho vương miện.
snapinstato-546228139-17968796018946423-831385680902780331-n.jpg
snapinstato-544888919-17968796033946423-3479802442908104243-n.jpg
Trước đây, Seronita Colombia nắm bản quyền cử đại diện tham dự các cuộc thi lớn như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới. Sau khi mất bản quyền, ban tổ chức Seronita Colombia cử hoa hậu của họ tham dự Hoa hậu Quốc tế và đều giành thành tích cao. Năm 2023, người đẹp Sofia Osio Luna đại diện Colombia tham dự Hoa hậu Quốc tế và giành ngôi Á hậu 1.
Duy Nam
#Hoa hậu Colombia #Seronita Colombia #Hoa hậu Quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục