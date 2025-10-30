Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Buộc thôi việc Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai

TPO - Ông Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai bị cấp có thẩm quyền kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

Ngày 29/10, nguồn tin cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai.

Lý do ông Sáu đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trước đó, ông Sáu đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng.

image.png
Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh﻿.

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nhận hối lộ và Đưa hối lộ”, xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Quá trình điều tra, ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Phước Phi - Giám đốc Ban Quản lý rừng Vĩnh Thạnh về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ”.

Cơ quan CSĐT khởi tố, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Đức Sáu về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; khởi tố, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Đặng Bá Quang (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với các ông Đinh Giang Bình (Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh), Phan Thanh Kha (Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ”.

Được biết, những cán bộ trên bị khởi tố liên quan đến vụ việc Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh trúng đấu giá khai thác 25,6ha rừng với mục đích phục vụ dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 4. Quá trình thực hiện xảy ra nhiều sai phạm.

Tiền Lê
