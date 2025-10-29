Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi tố 2 thuyền trưởng đưa ngư dân sang vùng biển Indonesia đánh bắt trái phép

Nhật Huy - Tân Lộc
TPO - Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 thuyền trưởng tàu cá để điều tra hành vi “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, khi 2 người này đưa tàu cá cùng ngư phủ sang vùng biển Indonesia khai thác hải sản trái phép.

Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sử Thanh Hoài (SN 1976) và Nguyễn Văn Nhạn (SN 1977, cùng ngụ phường Rạch Giá, An Giang), để điều tra hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Sử Thanh Hoài.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoài là thuyền trưởng tàu cá KG-96103-TS, còn Nhạn là thuyền trưởng tàu KG-94781-TS. Ngày 6/2/2025, hai thuyền trưởng cùng một số ngư phủ rời bờ ra khơi đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, do sản lượng đánh bắt tại vùng biển Việt Nam thấp, cả hai bàn bạc và thống nhất đưa tàu cùng ngư phủ sang vùng biển nước ngoài khai thác.

Khi đến khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, hai bị can chỉ đạo ngư phủ gắn biển số giả và tắt thiết bị giám sát hành trình nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, sau đó đưa tàu sang vùng biển Indonesia đánh bắt. Sau khoảng 6 ngày hoạt động, tàu của Nhạn bị hư máy, nên Hoài dùng tàu của mình kéo về Việt Nam sửa chữa.

Khi về đến vùng biển Việt Nam, cả hai tàu bị lực lượng Cảnh sát biển Vùng 4 phát hiện, kiểm tra và đưa về bờ. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý theo thẩm quyền.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Nhạn (áo đỏ).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Công an về đấu tranh, phòng ngừa khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Công an tỉnh An Giang khuyến cáo ngư dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản. Việc tuân thủ đúng khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) không chỉ giúp bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển bền vững mà còn góp phần gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam.

Cà Mau sắp mở tòa lưu động xử 2 vụ tàu cá vi phạm khai thác IUU

Ngày 29/10, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cho biết, từ ngày 17 - 20/10, Viện KSND tỉnh đã ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can liên quan đến khai thác thủy sản bất hợp pháp không theo quy định (IUU). Trong đó có 5 bị can bị truy tố về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", và 3 bị can bị truy tố tội “Vận chuyển hàng hóa qua biên giới”. Dự kiến, 2 vụ án sẽ được đưa ra xét xử lưu động ngày 12/11 tới, tại xã Sông Đốc (Cà Mau).

Trong vụ thứ nhất, bị can Trần Trung Cang (SN 1991, trú tại xã Sông Đốc, Cà Mau) là thuyền trưởng tàu CM-91987-TS cùng 5 thuyền viên đã sang vùng biển Malaysia nhận hơn 68 tấn hải sản trái phép, giá trị hơn 680 triệu đồng. Tàu bị lực lượng chức năng Việt Nam bắt giữ cùng tang vật vào ngày 16/2/2025.

Vụ thứ 2 liên quan 3 bị can gồm: Đinh Công Lý (SN 1988), Tô Hiền Đệ (SN 1972) và Nguyễn Chí Linh (SN 1983). Các bị can tổ chức cho tàu cá và thuyền viên sang vùng biển Malaysia đánh bắt trái phép, bị lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ ngày 6/4/2025.

Theo Sở Tư pháp Cà Mau, hoạt động xét xử lưu động các vụ án liên quan vi phạm khai thác IUU nhằm tăng cường tuyên truyền pháp luật, răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm.

Nhật Huy - Tân Lộc
