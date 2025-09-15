Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Gia Lai

TPO - Ông Lê Đức Sáu, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và 4 thuộc cấp đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng do liên quan sai phạm trong vụ án tại Ban quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh.

Lô cây bằng lăng "khủng" trong vụ án.

Ngày 15/9, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, cho biết Đảng ủy UBND tỉnh vừa thống nhất tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 5 cán bộ, đảng viên đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an tạm giam để phục vụ điều tra.

Trong số này có ông Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, là đảng viên thuộc Đảng ủy UBND tỉnh quản lý; 4 trường hợp còn lại thuộc Đảng ủy Sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh là ông Trần Phước Phi (Giám đốc Ban quản lý rừng Vĩnh Thạnh), Đặng Bá Quang (Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh), Đinh Gia Bình (Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh), Phan Thanh Kha - kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh.

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nhận hối lộ và Đưa hối lộ”, xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Quá trình điều tra, ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với các ông Sáu, Phi, Quang, Bình, Kha.

Được biết, những cán bộ trên bị khởi tố liên quan đến vụ việc Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh trúng đấu giá khai thác 25,6ha rừng với mục đích phục vụ dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 4. Tuy nhiên, việc khai thác cây gỗ tại khu vực này cũng có vấn đề, khi nhiều cây bằng lăng được đào nguyên gốc bán cây kiểng với giá cao, thay vì khai thác bằng hình thức cưa xẻ như phương án được duyệt.