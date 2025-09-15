Công an vào cuộc vụ ngọn núi nổi tiếng ở Gia Lai bị 'xẻ thịt' sau khi Tiền Phong thông tin

TPO - Công an tỉnh Gia Lai đang kiểm tra hiện trạng, xác minh đối tượng quản lý diện tích đã san ủi với mục đích làm đường tại khu vực núi Chư Nâm, cạnh khu du lịch núi lửa Chư Đăng Ya, thuộc làng Ia Gri, xã Biển Hồ.

Phần sườn khu vực núi Chư Nâm bị đào khoét, phá vỡ cảnh quan điểm du lịch nổi tiếng này.

Ngày 15/9, ông Nguyễn Văn Hiển – Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ cho biết, đang phối phối hợp với lực lượng chuyên môn của Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra hiện trạng, xác minh việc một số người tự ý đưa máy móc cơ giới san ủi làm đường trái phép tại khu vực núi Chư Nâm, cạnh khu du lịch nổi tiếng núi lửa Chư Đăng Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai).

Hiện UBND xã đã đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ kiểm tra, xác minh và báo cáo công tác quản lý rừng tại khu vực này.

Ông Hiển thông tin, qua xác minh ban đầu, diện tích bị san ủi địa điểm trên khoảng 600m2. Hiện xã đang cùng với Công an tỉnh Gia Lai rà soát hồ sơ pháp lý, mời người liên quan làm việc.

“Trên cơ sở kiểm tra, ghi nhận hiện trạng, bước đầu xác định địa điểm này giáp ranh giữa đất rừng và đất của người dân làng Ia Gri, xã Biển Hồ. Hiện xã đang cử lực lượng chuyên môn, sử dụng máy móc đo đạc lại để xác định đúng vị trí có nằm trong đất rừng hay không, mức độ ảnh hưởng ra sao. Mới đây Công an tỉnh Gia Lai đã chủ trì, làm việc với các bên liên quan. Theo biên bản làm việc, có 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu vực san ủi trên”, ông Hiển nói.

Khu vực bị đào, khoét sát bên núi lửa Chư Đăng Ya, nơi có thắng cảnh từng được tạp chí nước Anh bình chọn là 1 trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới.

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, núi Chư Nâm (sát bên núi lửa Chư Đăng Ya) có độ cao lý tưởng với gần 1500m so với mặt nước biển đã bị xâm hại nghiêm trọng. Đây là một trong những điểm du lịch, trekking hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch của khu vực, đón hàng nghìn lượt khách chinh phục mỗi năm.

Theo đó, sườn núi Chư Nâm bị các đối tượng sử dụng máy xúc đào khoét, mở đường. Con đường rộng chừng 2m, dài gần 1.000m hình chữ "z" vắt ngang dọc núi Chư Nâm.