Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố, tạm giam Chi Cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Gia Lai

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông Lê Đức Sáu (Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

tien-phong.png
Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh.

Ngày 12/9, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai xác nhận, sở đã nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an gửi Đảng ủy sở về việc trao đổi xử lý Đảng viên vi phạm pháp luật.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nhận hối lộ và Đưa hối lộ”, xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Quá trình điều tra, ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Phước Phi (Giám đốc Ban Quản lý rừng Vĩnh Thạnh) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ”. Ông Phi là Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Đức Sáu (Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ông Sáu là Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Hành chính tổng hợp - Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng khởi tố, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Đặng Bá Quang (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ”. Ông Quang là Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Vĩnh Thạch, Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Đinh Giang Bình (Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ”.

Ông Bình là Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Vĩnh Thạnh, Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

Ngoài ra, còn có ông Phan Thanh Kha (Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh) bị khởi tố, áp dụng biện pháp tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ”. Ông Kha là Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Vĩnh Thạnh (Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm, trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi Trường).

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an trao đổi để Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai biết, xử lý theo quy định của Đảng. Kết quả xử lý đề nghị Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi Trường tỉnh Gia Lai có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi về Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an.

Được biết, những cán bộ trên bị khởi tố liên quan đến vụ việc Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh trúng đấu giá khai thác 25,6ha rừng với mục đích phục vụ dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 4. Quá trình thực hiện xảy ra nhiều sai phạm.

Tiền Lê
#tạm giam #khởi tố #Chi Cục trưởng Chi Cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai #Lê Đức Sáu #sai phạm #Nhận hối lộ #đấu giá #Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh #Đặng Bá Quang #Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạch

Xem thêm

Cùng chuyên mục