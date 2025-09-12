Khởi tố, tạm giam Chi Cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Gia Lai

TPO - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông Lê Đức Sáu (Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh.

Ngày 12/9, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai xác nhận, sở đã nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an gửi Đảng ủy sở về việc trao đổi xử lý Đảng viên vi phạm pháp luật.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nhận hối lộ và Đưa hối lộ”, xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Quá trình điều tra, ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Phước Phi (Giám đốc Ban Quản lý rừng Vĩnh Thạnh) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ”. Ông Phi là Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Đức Sáu (Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ông Sáu là Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Hành chính tổng hợp - Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng khởi tố, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Đặng Bá Quang (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ”. Ông Quang là Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Vĩnh Thạch, Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Đinh Giang Bình (Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ”.

Ông Bình là Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Vĩnh Thạnh, Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

Ngoài ra, còn có ông Phan Thanh Kha (Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh) bị khởi tố, áp dụng biện pháp tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ”. Ông Kha là Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Vĩnh Thạnh (Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm, trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi Trường).

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an trao đổi để Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai biết, xử lý theo quy định của Đảng. Kết quả xử lý đề nghị Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi Trường tỉnh Gia Lai có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi về Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an.

Được biết, những cán bộ trên bị khởi tố liên quan đến vụ việc Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh trúng đấu giá khai thác 25,6ha rừng với mục đích phục vụ dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 4. Quá trình thực hiện xảy ra nhiều sai phạm.